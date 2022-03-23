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    «Салават Юлаев» вновь покажет высокую результативность?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 23 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    Сергей Шмелёв
    В четвертом матче серии 1/2 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 23 Марта 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Салават Юлаев»

    Серия с «Трактором» началась для ребят из Уфы с минимальной победы в Челябинске — 1:0. Единственную шайбу во встрече забросил Степан Санников на старте второго периода.

    Во второй игре «Салавату Юлаеву» повезло меньше, он был разгромлен в одну калитку — 1:4. За час матча зеленые смогли нанести 18 бросков в створ и реализовать всего 5.56% моментов.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Трактор

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Переехав в Уфу, команда Томи Ламсы «тепло» встретила «Трактор», забросив три шайбы — 3:1. В третьем матче «юлаевцы» превзошли соперников по ударам в створ 33:20 и немного прокачали реализацию — 9.09%.

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    В четвертьфинале Востока «Салават Юлаев» провел пять поединков с «Сибирью» — 4:1. В регулярном чемпионате уфимцы заработали 62 очка в 45 встречах и оказались на третьем месте в конференции.

    «Трактор»

    Старт серии оказался для челябинских ребят неудачным. Дома они проиграли «Салавату», пропустив всего одну шайбу — 0:1. Ни один удар «Трактора» из 24 не нырнул в сетку.

    Во второй встрече «медведи» оказались точнее. Четыре броска из 39 попали в цель (10.26%), благодаря чему «Трактор» оформил разгромную победу — 4:1 и сравнял счет в серии.

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    • В гостях в Уфе команде Анвара Гатиятулина снова не повезло, матч завершился поражением — 1:3. За час поединка «Трактор» пробил в створ 20 раз, а реализация составила всего 5%.

    Перед четвертьфиналом челябинский клуб всухую переиграл «Нефтехимик» — 4:0. В регулярном первенстве он успел провести 49 матчей и заработать 71 очко. В Восточной конференции «Трактор» оказался вторым.

    Коэффициенты

    Затащить победу «Салавата Юлаева» букмекеры предлагают за 2.72, ничья оценивается в 3.80, а победа «Трактора» — в 1.62.

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    Прогноз

    Домашнюю часть этой зарубы «юлаевцы» начали серьезно. Трешки голов в сетку «Трактора» оказалось достаточно для уверенной победы. Ожидаем, что перед возвращением в Челябинск команда Ламсы оформит аналогичный результат, забросив 3+ шайбы в раму соперников.

    Ставка

    При родных фанатах уфимцы не должны сплоховать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 с коэффициентом 2.03.

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    «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» вновь покажет высокую результативность?
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