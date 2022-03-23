В четвертом матче серии 1/2 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Серия с «Трактором» началась для ребят из Уфы с минимальной победы в Челябинске — 1:0. Единственную шайбу во встрече забросил Степан Санников на старте второго периода.

Во второй игре «Салавату Юлаеву» повезло меньше, он был разгромлен в одну калитку — 1:4. За час матча зеленые смогли нанести 18 бросков в створ и реализовать всего 5.56% моментов.

Коэффициенты матча Салават Юлаев — Трактор 1 2.80 X 3.80 2 2.35 Ставка

Переехав в Уфу, команда Томи Ламсы «тепло» встретила «Трактор», забросив три шайбы — 3:1. В третьем матче «юлаевцы» превзошли соперников по ударам в створ 33:20 и немного прокачали реализацию — 9.09%.

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В четвертьфинале Востока «Салават Юлаев» провел пять поединков с «Сибирью» — 4:1. В регулярном чемпионате уфимцы заработали 62 очка в 45 встречах и оказались на третьем месте в конференции.

«Трактор»

Старт серии оказался для челябинских ребят неудачным. Дома они проиграли «Салавату», пропустив всего одну шайбу — 0:1. Ни один удар «Трактора» из 24 не нырнул в сетку.

Во второй встрече «медведи» оказались точнее. Четыре броска из 39 попали в цель (10.26%), благодаря чему «Трактор» оформил разгромную победу — 4:1 и сравнял счет в серии.

В гостях в Уфе команде Анвара Гатиятулина снова не повезло, матч завершился поражением — 1:3. За час поединка «Трактор» пробил в створ 20 раз, а реализация составила всего 5%.

Перед четвертьфиналом челябинский клуб всухую переиграл «Нефтехимик» — 4:0. В регулярном первенстве он успел провести 49 матчей и заработать 71 очко. В Восточной конференции «Трактор» оказался вторым.

Коэффициенты

Затащить победу «Салавата Юлаева» букмекеры предлагают за 2.72, ничья оценивается в 3.80, а победа «Трактора» — в 1.62.

Прогноз

Домашнюю часть этой зарубы «юлаевцы» начали серьезно. Трешки голов в сетку «Трактора» оказалось достаточно для уверенной победы. Ожидаем, что перед возвращением в Челябинск команда Ламсы оформит аналогичный результат , забросив 3+ шайбы в раму соперников.

Ставка

При родных фанатах уфимцы не должны сплоховать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 с коэффициентом 2.03.