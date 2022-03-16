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    Дома «Рейнджерс» разнесут гостей из Калифорнии?

    «Рейнджерс» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.74) на хоккейный матч НХЛ 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Анахайм»
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    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    Банда из Нью-Йорка провела в чемпионате 59 матчей и заработала 79 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на третьем месте, опережая на 5 баллов «Вашингтон».

    Весну «Рейнджерс» встретили тремя победами, которые им удалось оформить с разницей в 2+ шайбы и забить суммарно 12 голов. Началась серия с домашнего матча с «Сент-Луисом» (5:3).

    После поединка с «Блюз» команда Жерара Галлана в «Сквер Гарден» нагнула «Нью-Джерси» (3:1), а в «Канада Лайф Центре» — разгромила «Виннипег» (4:1).

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    Далее на территории Штатов «Рейнджерс» потерпели два крупных поражения. Соперниками ньюйоркцев оказались «Миннесота» (2:5) и «Сент-Луис» (2:6). Последний матч «синерубашечники» провели ярко, хлопнув «Даллас» (7:4).

    «Анахайм»

    Команда из Калифорнии заработала 64 балла в 62 матчах регулярки. В Тихоокеанском дивизионе она занимает шестую позицию, отставая от плей-офф на 4 очка.

    В матче 7 марта, прошедшем в «Хонда Центре», «Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме (3:2 ОТ). С того момента «Дакс» вышли на лед еще четырежды, но не выиграли ни разу.

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    • Серия поражений «утят» проходит на выезде, а стартовала она с разгрома от «Чикаго» (3:8). Еще одну унылую встречу команда Далласа Икинса провела в Теннесси, где крупно слилась «Нэшвиллу» (1:4).

    После двух больших поражений «Анахайм» устроил зарубу с «Нью-Джерси», в которой уступил в серии буллитов (1:2 Б). В последней встрече «Дакс» проиграли «Айлендерс» (3:4).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Рейнджерс» букмекеры предлагают за 1.75, а на «Анахайм» — за 3.86. Ничейный исход оценивается в 4.88.

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    Прогноз

    В последних матчах «Рейнджерс» не всегда добивались успеха, но при этом их соперниками были топы, к которым, к сожалению, «Анахайм» отнести трудно. Поэтому можно предположить, что команда Галлана будет пытаться отыграться на «Дакс» за предыдущие неудачи.

    Ставка

    В этом году ньюйоркцы один раз уже успели нагнуть калифорнийцев на их льду, дома «синерубашечники» должны сыграть не хуже. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьют в каждом периоде за 2.74.

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    «Рейнджерс» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Рейнджерс» разнесут гостей из Калифорнии?
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