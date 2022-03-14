В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 14 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Хоккейный клуб из Огайо скатал 59 матчей, захватив 61 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона он застрял на пятом месте. Дистанция между плей-офф зоной — 13 баллов.

Весеннюю часть сезона «Коламбус» встретил домашней победой над «Нью-Джерси» (4:3). Однако пойти по накатанной у «Блю Джекетс» не получилось. В четырех следующих матчах они только проигрывали.

В первой встрече очередной серии поражений команда Брэда Ларсена уступила «Лос-Анджелесу» (3:4), а в следующем матче в Огайо «мундиры» не справились с «Бостоном» (4:5 ОТ).

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Соперниками «Коламбуса» в двух следующих проигранных поединках оказались «Торонто» (4:5) и «Айлендерс» (0:6). Прервалась цепочка потерь победой во встрече с «Миннесотой» (3:2 Б).

«Вегас»

Хоккеисты из Невады поучаствовали в 60 играх регулярного чемпионата, заработав при этом 68 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «отбросы» занимают третье место, опережая на 2 балла «Эдмонтон».

В марте «Вегас» успел провести 7 матчей, в четырех из которых остался с нулем. Началась весенняя кампания «рыцарей» с победы над «Сан-Хосе» на «Т-Мобайл Арене» (3:1).

После встречи с «Шаркс» команда Питера Дебура пережила крупное поражение от «Бостона» (2:5), а в двух следующих играх она прихлопнула «Анахайм» (5:4) и «Оттаву» (2:1).

Три последних матча завершились для «Вегаса» очередными турнирными осечками. Соперниками «Голден Найтс» в этот период были «Филадельфия» (1:2), «Баффало» (1:3) и «Питтсбург» (2:5).

Коэффициенты

В этом матче на победу «Коламбуса» букмекеры дают коэффициент 3.34, в 4.78 оценивается ничья, а победа «Вегаса» — в 1.89.

Прогноз

Текущая форма «Вегаса» вызывает много вопросов, однако в ближайшем поединке команда Дебура сойдется с другим печальным соперником, дела которого обстоят еще хуже.

Поэтому даже в гостях «Голден Найтс» должны нагнуть «Блю Джекетс» , недавно переживших 4-матчевую серию поражений.

Ставка

Во встрече с «Коламбусом» гости возьмут игру под свой контроль и зацепят очки. Однако запредельной результативности от них ждать не рекомендуем. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит + ТМ 6.5 за 2.13.