НХЛ. Хет-трик Кузнецова, два ассиста Овечкина и победный буллит Чинахова

«Питтсбург» — «Вегас» 5:2
Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «+1».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вегас» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Мэтисон — 8 (Кросби, Раст), 18:54 — 1:0. Картер — 14 (Макгинн, Пуустинен), 22:36 — 2:0. Айкел — 4 (Маршессо, Пачиоретти), 24:19 — 2:1. Пьетранджело — 8 (Маршессо, Стивенсон), 28:19 — 2:2. Фридман — 1 (Бойл, Картер), 43:49 — 3:2. Раст — 20 (бол., Гюнтцель), 54:49 — 4:2. Родригес — 17 (п.в., Летанг), 57:43 — 5:2Вратари: Джерри (53:54 — 54:10) — Броссуа (57:11 — 57:43)Штраф: 6-8Броски: 33 (16+7+10) — 42 (5+22+15)
«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции, «Вегас» — на седьмой строчке Запада.
«Питтсбург» — «Вегас» 5:2
«Коламбус» — «Миннесота» 3:2 Б
В основное время в составе победителей отличились Егор Чинахов и Зак Веренски. Единственный и победный буллит в послематчевой серии также реализовал Чинахов. В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Миннесота» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Чинахов — 7 (бол., Бин, Доми), 13:31 — 1:0. Капризов — 30 (бол., Зуккарелло, Фиала), 19:34 — 1:1. Зуккарелло — 20 (Сперджен, Хартман), 33:33 — 1:2. Веренски — 10 (Бьоркстранд, Нюквист), 59:28 — 2:2Победный буллит: ЧинаховВратари: Мерзликинс (59:13 — 59:28) — КяхкененШтраф: 16-12Броски: 28 (14+3+10+1) — 38 (10+12+11+5)
«Миннесота» занимает четвертое место в Западной конференции, «Коламбус» — на девятой строчке Востока.
«Коламбус» — «Миннесота» 3:2 Б
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» 5:2
В составе победителей дубль сделал Джош Бейли. Голкипер Семен Варламов отразил 27 бросков из 29. У проигравших форвард Евгений Свечников закончил матч с коэффициентом полезности «-1».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Виннипег» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Нельсон — 23 (бол., Бовилье, Добсон), 6:38 — 1:0. Коннор — 36 (Элерс, Пионк), 16:58 — 1:1. Бэйли — 5 (Пажо, Палмиери), 21:09 — 2:1. Ли — 20 (Нельсон, Бовилье), 21:49 — 3:1. Уилер — 8 (Штястны, Демело), 40:20 — 3:2. Бэйли — 6 (Пелек, Пажо), 47:14 — 4:2. Клаттербак — 6 (п.в., Сизикас), 55:16 — 5:2Вратари: Варламов — Хеллибак (54:56 — 55:16)Штраф: 2-10Броски: 38 (11+11+16) — 29 (6+9+14)
«Айлендерс» занимают 11-е место в Восточной конференции, «Виннипег» — на 12-й строчке Запада.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» 5:2
«Ванкувер» — «Вашингтон» 3:4 ОТ
В основное время в составе победителей хет-трик сделал Евгений Кузнецов. Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин отдал две результативные передачи.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Кузнецов — 17 (Дженсен, Оши), 5:34 — 0:1. Кузнецов — 18 (бол., Овечкин, Карлсон), 6:17 — 0:2. Хьюз — 5 (Миллер, Петтерссон), 40:57 — 1:2. Хорват — 19 (бол., Миллер, Хьюз), 43:19 — 2:2. Хорват — 20 (Хэмоник, Хьюз), 44:59 — 3:2. Кузнецов — 19 (бол., Оши, Овечкин), 55:07 — 3:3. Эллер — 9 (Карлсон, Уилсон), 60:42 — 3:4Вратари: Демко — ВанечекШтраф: 6-6Броски: 26 (8+9+9+0) — 34 (11+12+10+1)
«Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Ванкувер» идет на 10-й строчке Запада.