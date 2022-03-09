«Миннесота»
В регулярном первенстве хоккейный клуб из Миннесоты провел 54 встречи, в которых заработал 67 баллов. В Центральном дивизионе он замыкает топ-4, обгоняя ближайшего конкурента по дополнительным показателям.
Сейчас «Миннесота» перестала быть грозным соперником, выносящим всех подряд. С 23 февраля по 6 марта она скатала семь матчей, в шести из которых осталась без очков.
Коэффициенты матча Миннесота — Нью-Йорк Рейнджерс
Одна серия поражений команды Дина Эвансона дошла до четырех поединков. Соперниками клуба из Сент-Пола были «Оттава» (3:4), «Торонто» (1:3) и «Калгари» (3:7, 1:5).
После 2-матчевого противостояния с «Флеймз» «Миннесоте» удалось прихлопнуть «Филадельфию» (5:4). А в двух последних встречах «дикари» уступили «Баффало» (4:5) и «Далласу» (3:6).
«Рейнджерс»
Команда с Манхэттена провела 56 матчей и затащила 77 очков. На данный момент она снова оказалась второй в турнирной таблице Столичного дивизиона, опередив по дополнительным параметрам «Питтсбург».
В конце февраля «Рейнджерс» оформили пару побед и потерпели два поражения. В ходе удачных по результату поединков «синерубашечники» переиграли «Оттаву» (2:1) и «Вашингтон» (4:1).
А завершила зимнюю часть сезона команда Жерара Галлана двумя осечками. В Пенсильвании ньюйоркцы не смогли справиться с «Питтсбургом» (0:1), а дома — с «Ванкувером» (2:5).
После пары обидных результатов «Рейнджерс» вернулись на чемпионский путь и успели сформировать 3-матчевую серию побед. Хоккеисты с Бродвея оказались сильнее «Сент-Луиса» (5:3), «Нью-Джерси» (3:1) и «Виннипега» (4:1).
Коэффициенты
Взять победу «Миннесоты» в этой игре букмекеры предлагают за 2.04, ничью они оценивают в 4.40, а победу «Рейнджерс» — в 3.00.
Прогноз
Шесть поражений в семи предыдущих встречах намекают нам на игровой спад «дикарей», в то время как ньюйоркцы, несмотря на периодические осечки,
Ставка
На расклады букмекеров обращать внимание в этом случае рискованно, советуем зарядить на команду Галлана, которая без очков Сент-Пол не покинет. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.07.