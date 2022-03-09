В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 9 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В регулярном первенстве хоккейный клуб из Миннесоты провел 54 встречи, в которых заработал 67 баллов. В Центральном дивизионе он замыкает топ-4, обгоняя ближайшего конкурента по дополнительным показателям.

Сейчас «Миннесота» перестала быть грозным соперником, выносящим всех подряд. С 23 февраля по 6 марта она скатала семь матчей, в шести из которых осталась без очков.

Коэффициенты матча Миннесота — Нью-Йорк Рейнджерс 1 2.15 X 4.40 2 2.80 Ставка

Одна серия поражений команды Дина Эвансона дошла до четырех поединков. Соперниками клуба из Сент-Пола были «Оттава» (3:4), «Торонто» (1:3) и «Калгари» (3:7, 1:5).

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После 2-матчевого противостояния с «Флеймз» «Миннесоте» удалось прихлопнуть «Филадельфию» (5:4). А в двух последних встречах «дикари» уступили «Баффало» (4:5) и «Далласу» (3:6).

«Рейнджерс»

Команда с Манхэттена провела 56 матчей и затащила 77 очков. На данный момент она снова оказалась второй в турнирной таблице Столичного дивизиона, опередив по дополнительным параметрам «Питтсбург».

В конце февраля «Рейнджерс» оформили пару побед и потерпели два поражения. В ходе удачных по результату поединков «синерубашечники» переиграли «Оттаву» (2:1) и «Вашингтон» (4:1).

А завершила зимнюю часть сезона команда Жерара Галлана двумя осечками. В Пенсильвании ньюйоркцы не смогли справиться с «Питтсбургом» (0:1), а дома — с «Ванкувером» (2:5).

После пары обидных результатов «Рейнджерс» вернулись на чемпионский путь и успели сформировать 3-матчевую серию побед. Хоккеисты с Бродвея оказались сильнее «Сент-Луиса» (5:3), «Нью-Джерси» (3:1) и «Виннипега» (4:1).

Коэффициенты

Взять победу «Миннесоты» в этой игре букмекеры предлагают за 2.04, ничью они оценивают в 4.40, а победу «Рейнджерс» — в 3.00.

Прогноз

Шесть поражений в семи предыдущих встречах намекают нам на игровой спад «дикарей», в то время как ньюйоркцы, несмотря на периодические осечки, по-прежнему в годной форме .

Ставка

На расклады букмекеров обращать внимание в этом случае рискованно, советуем зарядить на команду Галлана, которая без очков Сент-Пол не покинет. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.07.