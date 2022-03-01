В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Капитал Уан Арене» 1 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Вашингтон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичный клуб провел в регулярном чемпионате 54 встречи, в которых сумел захватить 65 очков. В турнирной таблице своего дивизиона он находится на четвертом месте и обгоняет соседей снизу на 10+ баллов.

В трех встречах из пяти последних «Вашингтон» потерпел поражения. При этом в двух поединках «Кэпиталз» считались фаворитами. Одну осечку они допустили в Канаде, во встрече с «Оттавой» (1:4).

Коэффициенты матча Вашингтон — Торонто 1 2.20 X 4.40 2 2.70 Ставка

После неудачной игры с «сенаторами» ребята Питера Лавиолетта разгромили «Нэшвилл» (4:1). В следующем гостевом матче столичные хоккеисты одержали верх над «Филадельфией» (5:3).

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Очередную потерю очков «Вашингтон» пережил в «Мэдисон Сквер Гарден», где крупно влетел «Рейнджерс» (1:4). В последней встрече «Кэпиталз» уступили «Филадельфии» (1:2).

«Торонто»

Канадская команда из Онтарио скатала в регулярке 52 встречи, отвоевав у конкурентов 72 балла. В зачете Атлантического дивизиона она находится на третьем месте и отстает от лидера на 3 пункта.

После домашней победы над «Питтсбургом» 18 февраля (4:1) «Торонто» потерпел три подряд поражения. В каждой проигранной встрече в сетку «листочков» влетело по 3+ шайбы.

Началась цепочка неудач с замеса с «Сент-Луисом» (3:6). Позже подопечные Шелдона Кифа крупно проиграли «Монреалю» (2:5), а затем уступили «Коламбусу» в овертайме (3:4 ОТ).

Прервалась безвыигрышная серия поединков «Торонто» в противостоянии с «Миннесотой» (3:1). В последней встрече «Мэйпл Лифс» устроили зарубу с «Детройтом», в которой взяли верх (10:7).

Коэффициенты

Поставить в этой встрече на «Вашингтон» можно за 2.28, ничью букмекеры оценивают в 4.62, а победу «Торонто» — в 2.71.

Прогноз

После паузы в НХЛ «Вашингтон» продолжает транжирить очки и проигрывать даже одним из аутсайдеров текущей регулярки. Учитывая, что «Торонто» сейчас снова набирает обороты, тягаться с канадцами «Кэпиталз» едва ли могут на равных.

Ставка

В очном противостоянии бригада Кифа сделает все, чтобы оставить столичную команду с пустыми карманами. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит в матче за 2.06.