В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

В 50 матчах регулярного чемпионата канадскому клубу из Онтарио удалось заработать 68 очков, что делает его третьим в турнирной таблице Атлантического дивизиона с отрывом на 16 пунктов от команд не из зоны плей-офф.

Только в двух встречах из пяти последних «Торонто» удалось победить. В одном из сильных своих выступлений «листочкам» в гостях посчастливилось грохнуть «Сиэтл» (6:2).

Коэффициенты матча Торонто — Миннесота 1 2.20 X 4.50 2 2.70 Ставка

Мощно парни Шелдона Кифа скатали и следующий матч, в котором они разгромили «Питтсбург» (4:1). А вот три последние встречи оставили «Мэйпл Лифс» всего с одним набранным баллом.

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Сперва на «Скотиабанк Арене» «Торонто» крупно слился «Сент-Луису» (3:6). Далее на чужой площадке «листья» были разгромлены «Монреалем» (2:5). Зацепить 1 очко команде Купера удалось во встрече с «Коламбусом» (3:4 ОТ).

«Миннесота»

Команда из Сент-Пола провела в чемпионате 48 матчей, в которых урвала 65 баллов. В зачете Центрального дивизиона она занимает третье место и обходит конкурентов за пределами топ-4 на 9 очков.

В период с 13 по 15 февраля «Миннесота» успела оформить две победы в «Эксел Энерджи Центре», забросив суммарно 10 шайб. На своем льду она грохнула «Каролину» (3:2) и «Детройт» (7:4).

После матча с «Ред Уингз» что-то для «дикарей» явно пошло не так, поскольку они остались без очков трижды в четырех встречах. В первом поединке «Уайлд» оказались слабее «Виннипега» (3:6).

Еще одно серьезное поражение ударило по «Миннесоте» в противостоянии с «Флоридой» (2:6). Позже команда Дина Эвансона разнесла «Эдмонтон» (7:3), а в игре 23 февраля — уступила «Оттаве» (3:4).

Коэффициенты

Победа «Торонто» в предстоящем матче оценивается букмекерами в 2.25, а на «Миннесоту» они дают кэф 2.72. Ничью эксперты рассматривают за 4.68.

Прогноз

Перед матчем с набравшей ход «Миннесотой» у канадского клуба возникли заметные проблемы. В трех последних встречах «Торонто» проиграл и пропустил по 3+ шайбы в основное время.

Команда Эвансона, которой по-прежнему нужно цепляться за очки в текущих поединках, обернет в свою пользу игровой спад «Мэйпл Лифс».

Ставка

В замесах с большими соперниками «дикари» умеют показывать свои сильные качества и вытаскивать такие встречи. Поэтому наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит в матче за 2.06.