В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

В 45 играх регулярки бригаде из Невады удалось отхватить 55 очков, благодаря чему она по-прежнему держит лидерство в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, опережая на 1 балл «Анахайм».

После 3-матчевой серии поражений, пережитой в период с 9 по 18 января, «Вегас» сумел дважды победить. Дома «рыцари» обыграли «Монреаль» (4:3 ОТ), а на выезде — взяли верх над «Вашингтоном» (1:0).

Коэффициенты матча Вегас — Баффало 1 1.55 X 5.00 2 4.80 Ставка

В двух следующих гостевых матчах подопечные Питера Дебура вновь растратили очки. В Роли «Голден Найтс» не выдержали напряга в замесе с «Каролиной» (3:4 ОТ), а в Санрайзе — разозлили «Флориду» (1:4).

Все прогнозы на НХЛ

Последний поединок «Вегас» провел против «Тампы-Бэй» на «Амали Арене». Упустив победу в основное время, «отбросы» дотянули матч до буллитов. В серии бросков ребята Дебура оказались сильнее (3:2 Б).

«Баффало»

Парни из Буффало скатали в текущем сезоне 44 матча, в которых собрали всего 35 баллов. В таблице Атлантического дивизиона команда занимает шестое место, отставая от плей-офф на 18 пунктов.

В последних встречах «Баффало» трудно предугадать его результаты, поскольку сейчас «мечи» выдают непредсказуемые поединки, то побеждая, то проигрывая.

В шести недавних матчах «Сэйбрз» трижды брали максимум и столько же раз оставались без очков. Три последних встречи подопечные Дона Гранато скатали на чужом льду.

Сперва в статусе гостей «Баффало» в одну калитку слился «Оттаве» (0:5), а несколькими днями позже — припечатал «Аризону» (3:1). В последней игре «Сэйбрз» крупно влетели «Колорадо» (1:4).

Коэффициенты

На победу «Вегаса» букмекеры предлагают поставить за 1.59, а грузануть на «Баффало» можно за 4.84. Ничейный результат эксперты видят за 5.15.

Прогноз

В двух матчах из пяти последних «Вегас» проиграл. Однако это были встречи с тяжеловесами НХЛ, в то время как с более лайтовыми соперниками «отбросы» сейчас выглядит нормально. «Баффало» должен стать проходным оппонентом даже несмотря на все проблемы команды Дебура.

Ставка

Нет сомнений в том, что «Голден Найтс» не просто прихлопнут «Сэйбрз» на своей площадке, но и завершат встречу «верхом». Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит + ТБ 4.5 за 1.95.