Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальИсторический рекорд Надаля, болезненное поражение Медведева и еще 5 событий Australian Open-2022 Гвардиола пытается выиграть свою первую ЛЧ в «Сити»Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки Даниил Медведев Надаль — величайший, но Медведев подарил ему титул своим пижонством
  • 17:26
    • «Манчестер Сити» объявил о трансфере форварда «Ривер Плейт»
  • 16:47
    • Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Эвертона»
  • 16:32
    • «Сочи», СКА и «Адмирал» примут участие в товарищеском турнире Sochi Winter Cup
  • 15:12
    • Килиан Мбаппе согласился перейти в «Реал»
  • 14:35
    • В ЦСКА подтвердили возможный переход Чалова в «Базель»
  • 14:17
    • СМИ: Рамос пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
  • 13:40
    • Арустамян: Чалов проведет вторую часть сезона в «Базеле»
    Все новости спорта

    Как «Вегас» примет «Баффало» у себя дома?

    «Вегас» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Баффало»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Пьетранжело и Марк Стоун
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 02 Февраля 2022 года

    «Вегас»

    В 45 играх регулярки бригаде из Невады удалось отхватить 55 очков, благодаря чему она по-прежнему держит лидерство в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, опережая на 1 балл «Анахайм».

    После 3-матчевой серии поражений, пережитой в период с 9 по 18 января, «Вегас» сумел дважды победить. Дома «рыцари» обыграли «Монреаль» (4:3 ОТ), а на выезде — взяли верх над «Вашингтоном» (1:0).

    Коэффициенты матча Вегас — Баффало

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    В двух следующих гостевых матчах подопечные Питера Дебура вновь растратили очки. В Роли «Голден Найтс» не выдержали напряга в замесе с «Каролиной» (3:4 ОТ), а в Санрайзе — разозлили «Флориду» (1:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Последний поединок «Вегас» провел против «Тампы-Бэй» на «Амали Арене». Упустив победу в основное время, «отбросы» дотянули матч до буллитов. В серии бросков ребята Дебура оказались сильнее (3:2 Б).

    «Баффало»

    Парни из Буффало скатали в текущем сезоне 44 матча, в которых собрали всего 35 баллов. В таблице Атлантического дивизиона команда занимает шестое место, отставая от плей-офф на 18 пунктов.

    В последних встречах «Баффало» трудно предугадать его результаты, поскольку сейчас «мечи» выдают непредсказуемые поединки, то побеждая, то проигрывая.

  • НХЛ. «Бостон» пропустил шесть шайб от «Далласа», «Миннесота» одолела «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января
  • Сегодня

    • В шести недавних матчах «Сэйбрз» трижды брали максимум и столько же раз оставались без очков. Три последних встречи подопечные Дона Гранато скатали на чужом льду.

    Сперва в статусе гостей «Баффало» в одну калитку слился «Оттаве» (0:5), а несколькими днями позже — припечатал «Аризону» (3:1). В последней игре «Сэйбрз» крупно влетели «Колорадо» (1:4).

    Коэффициенты

    На победу «Вегаса» букмекеры предлагают поставить за 1.59, а грузануть на «Баффало» можно за 4.84. Ничейный результат эксперты видят за 5.15.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В двух матчах из пяти последних «Вегас» проиграл. Однако это были встречи с тяжеловесами НХЛ, в то время как с более лайтовыми соперниками «отбросы» сейчас выглядит нормально. «Баффало» должен стать проходным оппонентом даже несмотря на все проблемы команды Дебура.

    Ставка

    Нет сомнений в том, что «Голден Найтс» не просто прихлопнут «Сэйбрз» на своей площадке, но и завершат встречу «верхом». Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит + ТБ 4.5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ибица — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фамаликан — Арока
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Филадельфия — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 13:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вегас» — «Баффало»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Вегас» примет «Баффало» у себя дома?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры