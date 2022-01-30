ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевВторой год подряд. Медведев разбил Циципаса и вышел в финал Australian Open Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелищеКубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек Юри АлбертоУниверсальный Юри. «Зенит» нашел нового бомбардира в Бразилии
  • 14:21
    • Медведев обыграл Циципаса и пробился в финал Australian Open
  • 14:24
    • «Порту» принял предложение «Ливерпуля» по форварду Диасу
  • 14:04
    • «Ювентус» объявил о приезде Влаховича на медосмотр перед трансфером
  • 13:47
    • Богетвейт выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону, Поршнев — второй
  • 13:36
    • КХЛ не будет проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на ОИ-2022
  • 13:33
    • СМИ: «Лацио» продолжает переговоры с «Аталантой» по Миранчуку
  • 13:05
    • Лапорта ездил в Мадрид для обсуждения возможного трансфера Мораты
    Все новости спорта

    На что будет способен «Сан-Хосе» в гостевом матче с «Флоридой»?

    «Флорида» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 2.62) на хоккейный матч НХЛ 30 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Сан-Хосе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимо Майер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 30 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 30 Января 2022 года
    Флорида
  • НХЛ
    •  Флорида 02:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •

    «Флорида»

    В 44 играх банда из Флориды смогла завоевать 65 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда лидирует с 2-очковым отрывом от второй «Тампы-Бэй».

    С 19 по 26 января «Флорида» каталась по чужим городам. В пяти встречах в статусе гостей «пантерам» удалось победить. Однако стартовала выездная серия с крупного поражения от «Калгари» (1:5).

    Коэффициенты матча Флорида — Сан-Хосе

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    В паре следующих поединков в Канаде подопечные Эндрю Брюнетта отжали очки у местных команд. Тогда «Пантерз» грохнули «Эдмонтон» (6:0) и вырвали победу над «Ванкувером» (2:1 Б).

    Все прогнозы на НХЛ

    В гостевой встрече на территории Штатов «Флорида» неожиданно уступила «Сиэтлу» (3:5), а затем Канаде — прихлопнула «Виннипег». Как только «коты» вернулись домой, сразу же вынесли «Вегас» (4:1).

    «Сан-Хосе»

    Калифорнийцы опустились на пятое место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. В 43 встречах «акулам» удалось выгрызть 46 очков. Теперь они отстают от зоны плей-офф по дополнительным показателям.

    Пару недель назад «Сан-Хосе» скатал 4-матчевую домашнюю серию, в ходе которой была победа над «Детройтом» (3:2 ОТ), поражения от «Рейнджерс» (0:3) и «Питтсбурга» (1:2 ОТ) и вынос «Лос-Анджелеса» (6:2).

  • НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», «Тампа» выиграла у «Нью-Джерси»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января
  • Сегодня

    • После разгрома «Кингз» команда Боба Бугнера отправилась в Сиэтл, где не смогла справиться с «Кракеном» (2:3). А через пару дней «Шаркс» были опозорены «Тампой» (1:7).

    Последнюю на сегодня игру «Сан-Хосе» провел в столице, где зарубился с «Вашингтоном». Будучи аутсайдером на бумаге, «акулы» успешно оспорили этот статус и опустили «Кэпиталз» на их площадке (4:1).

    Коэффициенты

    Победу «Флориды» в ее домашней игре букмекеры видят за 1.80, ничья оценивается в 5.05, а победа «Сан-Хосе» — в 3.68.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Несмотря на то что «Сан-Хосе» проводит динамичный сезон и продолжает борьбу за плей-офф, в играх с топ-клубами у него возникают проблемы. Против серьезных оппонентов «Шаркс» не знают, как действовать в атаке и нередко ограничиваются лишь одной заброшенной шайбой.

    «Флорида» для нынешнего «Сан-Хосе» — сильный оппонент, который не позволит «акулам» разыграться на своей площадке.

    Ставка

    Команда Брюнетта обязана без нервов цеплять победу, защитив своего вратаря от ненужной пачки голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» меньше 2 за 2.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Сергей Харитонов — Тайрон Спонг
  • Прочие
  • Сегодня в 20:30
    •  4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сент-Трёйден — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вальядолид — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Колумбия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аризона — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флорида» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на хоккей. На что будет способен «Сан-Хосе» в гостевом матче с «Флоридой»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры