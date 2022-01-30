В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 30 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В 44 играх банда из Флориды смогла завоевать 65 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда лидирует с 2-очковым отрывом от второй «Тампы-Бэй».

С 19 по 26 января «Флорида» каталась по чужим городам. В пяти встречах в статусе гостей «пантерам» удалось победить. Однако стартовала выездная серия с крупного поражения от «Калгари» (1:5).

В паре следующих поединков в Канаде подопечные Эндрю Брюнетта отжали очки у местных команд. Тогда «Пантерз» грохнули «Эдмонтон» (6:0) и вырвали победу над «Ванкувером» (2:1 Б).

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В гостевой встрече на территории Штатов «Флорида» неожиданно уступила «Сиэтлу» (3:5), а затем Канаде — прихлопнула «Виннипег». Как только «коты» вернулись домой, сразу же вынесли «Вегас» (4:1).

«Сан-Хосе»

Калифорнийцы опустились на пятое место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. В 43 встречах «акулам» удалось выгрызть 46 очков. Теперь они отстают от зоны плей-офф по дополнительным показателям.

Пару недель назад «Сан-Хосе» скатал 4-матчевую домашнюю серию, в ходе которой была победа над «Детройтом» (3:2 ОТ), поражения от «Рейнджерс» (0:3) и «Питтсбурга» (1:2 ОТ) и вынос «Лос-Анджелеса» (6:2).

После разгрома «Кингз» команда Боба Бугнера отправилась в Сиэтл, где не смогла справиться с «Кракеном» (2:3). А через пару дней «Шаркс» были опозорены «Тампой» (1:7).

Последнюю на сегодня игру «Сан-Хосе» провел в столице, где зарубился с «Вашингтоном». Будучи аутсайдером на бумаге, «акулы» успешно оспорили этот статус и опустили «Кэпиталз» на их площадке (4:1).

Коэффициенты

Победу «Флориды» в ее домашней игре букмекеры видят за 1.80, ничья оценивается в 5.05, а победа «Сан-Хосе» — в 3.68.

Прогноз

Несмотря на то что «Сан-Хосе» проводит динамичный сезон и продолжает борьбу за плей-офф, в играх с топ-клубами у него возникают проблемы . Против серьезных оппонентов «Шаркс» не знают, как действовать в атаке и нередко ограничиваются лишь одной заброшенной шайбой.

«Флорида» для нынешнего «Сан-Хосе» — сильный оппонент, который не позволит «акулам» разыграться на своей площадке.

Ставка

Команда Брюнетта обязана без нервов цеплять победу, защитив своего вратаря от ненужной пачки голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» меньше 2 за 2.62.