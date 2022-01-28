В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 28 января. Начало встречи — в 03:00 мск «Флорида» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

После 43 поединков в турнирной копилке «пантер» лежат 63 балла. Благодаря таким цифрам команда из Санрайза смогла возглавить Атлантический дивизион, опередив на 2 очка «Тампу-Бэй».

В период с 9 по 16 января «Флорида» выстрелила небольшой победой серией из четырех матчей. В этих встречах «коты» сумели накидать в сетку соперников суммарно 24 шайбы.

Коэффициенты матча Флорида — Вегас 1 2.25 X 4.50 2 2.55 Ставка

Но 19 числа сказка «Флориды» закончилась. А случилось это в Альберте, Канада, где парни Эндрю Брюнетта в одну калитку слились «Калгари» (1:5). После матча с «Флеймз» «Пантерз» смогли оформить еще три победы в четырех играх.

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Задержавшись в Канаде, «Флорида» разделалась с «Эдмонтоном» (6:0) и «Ванкувером» (2:1 Б). Позже в США «пантеры» проиграли «Сиэтлу» (3:5). В очередном поединке в гостях у северных соседей ребята Брюнетта взяли верх над «Виннипегом» (5:3).

«Вегас»

Хоккеисты из Города грехов провели в чемпионате 43 встречи и завоевали за этот период 53 очка. В зачете Тихоокеанского дивизиона «рыцари» идут первыми и обгоняют конкурентов на 4+ балла.

В этом месяце «Вегас» вышел на лед в рамках девяти поединков, шесть из которых обернулись для «Голден Найтс» катастрофой. А в период с 9 по 18 января «отбросы» и вовсе пережили 3-матчевую серию поражений.

Негативная линия зависла над «Вегасом» на «Т-Мобайл Арене», где подопечные Питера Дебура не смогли справиться ни с «Чикаго» (1:2), ни с «Торонто» (3:4 Б), ни с «Питтсбургом» (3:5).

В следующих двух матчах «Вегас» победил. Его соперниками были «Монреаль» (4:3 ОТ) и «Вашингтон» (1:0). В последней игре «Голден Найтс» не справились на чужой площадке с «Каролиной» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Победу «Флориды» в этом матче букмекеры видят за 2.33. Чуть меньше эксперты верят в «Вегас» — 2.58, а ничья оценивается в 4.78.

Прогноз

В двух матчах из девяти предыдущих «Пантерз» умудрились отдать очки командам, которые сейчас далеки от идеальных кондиций. Но при этом и новый соперник «Флориды» в последнее время не блещет крупными победами.

В январском активе «Вегаса» хватает провальных поединков, поэтому в Санрайзе у хозяев будет отличный шанс достать 2 очка , уложившись в час игрового времени.

Ставка

Коллектив Брюнетта дома не подведет родную публику. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с коэффициентом 2.33.