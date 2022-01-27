«Детройт»
В 42 играх «крылышки» сумели набрать 42 очка, что делает команду из Мичигана пятой в Атлантическом дивизионе. От четвертого «Бостона» она успела отстать на 8 пунктов.
Последние недели вновь напоминают «Детройту» былые времена, когда он проигрывал почти в каждом матче. Если взять отрезок из восьми предыдущих встреч, то в шести из них «Ред Уингз» уступили.
С 9 по 14 января подопечные Джеффа Блашилла проиграли четырежды кряду, после чего смогли разбавить неудачную серию благодаря двум победам над «Баффало» (4:0, 3:2 ОТ).
Следующим соперником красно-белых оказался «Даллас», которому «Детройт» покорился в овертайме (4:5 ОТ). В последней встрече парни Блашилла без шансов проиграли «Нэшвиллу» (1:4).
«Чикаго»
Банда из Иллинойса провела 42 встречи, в которых собрала всего 37 очков. В таблице Центрального дивизиона «ястребы» занимают седьмое место. От топ-4 команду отделяют 16 пунктов.
С 9 по 16 января «Чикаго» выдал 4-матчевую беспроигрышную серию, в ходе которой он успел обидеть «Вегас» (2:1), «Коламбус» (4:2), «Монреаль» (3:2 ОТ) и «Анахайм» (3:0).
Однако после ряда крутых поединков «Блэкхокс» вернулись к более привычному ритму и уступили в четырех дальнейших встречах. Первая беда ждала команду Дерека Кинга в противостоянии с «Сиэтлом» (2:3 Б).
Вторая потеря «Чикаго» случилась в домашнем поединке с «Миннесотой» (1:5). Этому же сопернику «ястребы» уступили и в Сент-Поле (3:4 ОТ). В последнем на сегодня матче «Блэкхокс» слились «Колорадо» (0:2).
Коэффициенты
Победу «Детройта» в этой игре можно выловить за 2.30, а на победу «Чикаго» букмекеры дают коэффициент 2.74. Ничейный результат видится за 4.42.
Прогноз
Перед очной встречей команды потерпели несколько поражений в других матчах и
Сегодня эти команды далеки от хорошей формы. Поэтому с набором своих проблем они не смогут порадовать фанатов динамичным зрелищем с кучей заброшенных шайб в обе стороны.
Ставка
В Мичигане нас ждет тихая встреча, которая закончится «низом». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.02.