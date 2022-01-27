В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

В 42 играх «крылышки» сумели набрать 42 очка, что делает команду из Мичигана пятой в Атлантическом дивизионе. От четвертого «Бостона» она успела отстать на 8 пунктов.

Последние недели вновь напоминают «Детройту» былые времена, когда он проигрывал почти в каждом матче. Если взять отрезок из восьми предыдущих встреч, то в шести из них «Ред Уингз» уступили.

С 9 по 14 января подопечные Джеффа Блашилла проиграли четырежды кряду, после чего смогли разбавить неудачную серию благодаря двум победам над «Баффало» (4:0, 3:2 ОТ).

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Следующим соперником красно-белых оказался «Даллас», которому «Детройт» покорился в овертайме (4:5 ОТ). В последней встрече парни Блашилла без шансов проиграли «Нэшвиллу» (1:4).

«Чикаго»

Банда из Иллинойса провела 42 встречи, в которых собрала всего 37 очков. В таблице Центрального дивизиона «ястребы» занимают седьмое место. От топ-4 команду отделяют 16 пунктов.

С 9 по 16 января «Чикаго» выдал 4-матчевую беспроигрышную серию, в ходе которой он успел обидеть «Вегас» (2:1), «Коламбус» (4:2), «Монреаль» (3:2 ОТ) и «Анахайм» (3:0).

Однако после ряда крутых поединков «Блэкхокс» вернулись к более привычному ритму и уступили в четырех дальнейших встречах. Первая беда ждала команду Дерека Кинга в противостоянии с «Сиэтлом» (2:3 Б).

Вторая потеря «Чикаго» случилась в домашнем поединке с «Миннесотой» (1:5). Этому же сопернику «ястребы» уступили и в Сент-Поле (3:4 ОТ). В последнем на сегодня матче «Блэкхокс» слились «Колорадо» (0:2).

Коэффициенты

Победу «Детройта» в этой игре можно выловить за 2.30, а на победу «Чикаго» букмекеры дают коэффициент 2.74. Ничейный результат видится за 4.42.

Прогноз

Перед очной встречей команды потерпели несколько поражений в других матчах и откровенно слабо выглядели в атаке , особенно «Чикаго».

Сегодня эти команды далеки от хорошей формы. Поэтому с набором своих проблем они не смогут порадовать фанатов динамичным зрелищем с кучей заброшенных шайб в обе стороны.

Ставка

В Мичигане нас ждет тихая встреча, которая закончится «низом». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.02.