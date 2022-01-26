В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 26 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

В 41 матче дебютанты НХЛ смогли заработать всего 30 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона «Кракен» плавает на самом дне и отстает от ближайших конкурентов на 10 пунктов.

Пять последних поединков «Сиэтл» провел на «Клаймат Пледж Арене», где сумел порадовать публику тремя победами. Однако стартовала домашняя серия именно с поражения. Случилось это в дуэли с «Лос-Анджелесом» (1:2).

Коэффициенты матча Сиэтл Кракен — Нэшвилл 1 3.25 X 4.40 2 1.92 Ставка

Матч с «Кингз» оказался девятым в безвыигрышной цепочке «Кракена». Прервалась же череда потерь в поединке с «Чикаго» 18 января (3:2 Б), после которого парни Дэйва Хэкстола успели прихлопнуть «Сан-Хосе» (3:2).

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Уже на следующий день «Сиэтл» ждало еще одно испытание в виде противостояния с «Сент-Луисом». Его «Кракен» провалил (0:5). В последней встрече команда Хэкстола взяла верх над «Флоридой» (5:3).

«Нэшвилл»

Сыграв в 43 поединках, бригада из Теннесси завоевала 55 очков и заняла третье место в Центральном дивизионе. Сейчас она отстает от «Сент-Луиса» по дополнительным показателям, а от «Колорадо» — на 4 пункта.

В начале января «Нэшвилл» выдал неплохую победную серию из пяти матчей, после которой наступила черная полоса, заставившая «Предс» пережить четыре подряд поражения.

Серия «Смэшвилла» стартовала с домашнего унижения в игре с «Баффало» (1:4). В остальных встречах подопечные Джона Хайнса уступили «Бостону» (3:4 ОТ), «Сент-Луису» (3:5) и «Ванкуверу» (1:3).

В двух последних матчах «Нэшвилл» вновь показал хорошую игру и оформил крупные победы. Сперва «хищники» вынесли «Виннипег» (5:2), а позже — грохнули «Детройт» (4:1).

Коэффициенты

Зарядить на то, что «Кракен» заберет души хоккеистов «Нэшвилла» можно за 3.26, коэффициент на победу гостей — 1.98, а на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.64.

Прогноз

Три встречи из пяти последних на своем льду «Сиэтл» закончил победами, при этом раз он успел вынести серьезного соперника. Однако в противостоянии еще с одним топом текущего сезона у «Кракена» будут проблемы.

«Нэшвилл», переживший недавно слабый отрезок, вновь набрал форму и добыл крупные победы . Сейчас «хищники» бьются за то, чтобы вернуть себе лидерство в дивизионе, поэтому играть вполсилы с «Сиэтлом» они не собираются.

Ставка

Банда Джона Хайнса покинет штат Вашингтон с очередными двумя очками в копилке и хорошим настроением после выноса «Кракена». Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой -1 за 2.21.