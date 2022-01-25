В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 25 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Кэпиталз» приняли участие в 42 встречах, в которых смогли набрать 55 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда из Вашингтона съехала на четвертое место, пропустив вперед «Питтсбург».

В начале 2022 года «Вашингтон» четырежды кряду проиграл, но в пяти последних встречах ситуация немного улучшилась. Трижды «Кэпс» смогли победить.

Первый удачный матч состоялся в Нью-Йорке, где на «UBS Арене» парни Питера Лавиолетта припечатали «Айлендерс» (2:0). На следующий день столичная банда уже дома проиграла «Ванкуверу» (2:4).

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Еще один матч на своем льду «Вашингтон» затащил, добив в овертайме «Виннипег» (4:3 ОТ). В последних встречах «Кэпиталз» уступили «Бостону» (3:4) и вырвали победу над «Оттавой» (3:2 ОТ).

«Вегас»

В 41 игре «отбросам» на счет прилетело 50 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона парни из Невады засели на первом месте. Ближайших конкурентов они держат на расстоянии в 3+ балла.

Восемь предыдущих поединков «Вегас» провел на своей территории. Но только в трех встречах домашней серии «рыцарям» удалось оставить довольной местную публику.

В первом матче домашнего календаря «Голден Найтс» разделались с «Анахаймом» (3:1), после чего парни Питера Дебура уступили «Виннипегу» (4:5 ОТ) и «Нэшвиллу» (2:3), а также втоптали в лед «Рейнджерс» (5:1).

В трех следующих играх на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» отдал очки «Чикаго» (1:2), «Торонто» (3:4 Б), «Питтсбургу» (3:5). Последний матч «отбросы» скатали с «Монреалем» и вырвали победу в овертайме (4:3 ОТ).

Коэффициенты

Поставить на победу «Вашингтона» в предстоящем матче можно за 2.26, а на «Вегас» букмекеры дают коэффициент 2.74. Ничья же оценивается экспертами в 4.58.

Прогноз

В столице США между собой зарубятся топ-клубы НХЛ, переживающие сейчас игровой спад . Но при этом у команды из Лас-Вегаса дела в регулярке пока обстоят лучше.

Она не потеряла лидерство в дивизионе и перед карантином успела провести несколько хороших поединков. У «Вашингтона» в последнее время не клеится игра с сильными соперниками, коим «Вегас» тоже справедливо считается.

Ставка

На «Кэпитал Уан Арене» ждем продуктивности именно от гостей, которые должны зацепить очки. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит в матче за 2.05.