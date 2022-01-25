ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милитао принес «Реалу» ничью«Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул «Милан» — «Ювентус»Нули на «Сан-Сиро». Миланцы скатали ничью с «Юве» и потеряли Ибрагимовича Роман РепиловРоман Репилов: Сделаю все, чтобы удачно выступить на Играх в Пекине
  • 10:32
    • Медведев обыграл Кресси в 1/8 финала Australian Open
  • 10:26
    • ЦСКА может подписать Деспотовича
  • 09:17
    • Халеп вылетела с Australian Open
  • 22:45
    • Сборная России по хоккею объявила окончательный состав на ОИ-2022
  • 00:56
    • «Барселона» вырвала выездную победу у «Алавеса»
  • 00:50
    • Дебютный гол Рамоса помог ПСЖ разгромить «Реймс»
  • 00:42
    • «Милан» разошелся миром с «Ювентусом»
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» поквитаются с «Лос-Анджелесом» за прошлые обиды?

    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 25 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крис Крайдер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 25 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    После 42 матчей банда с Манхэттена имеет на счету 58 очков. В таблице Столичного дивизиона она находится на первом месте и держит второй «Питтсбург» на дистанции в 1 балл.

    В матче 11 января «Рейнджерс» в Калифорнии уже сыграли с «Лос-Анджелесом» и потерпели поражение (1:3), но зато после встречи с «Кингз» «синерубашечники» нагнали обороты и оформили четыре победы в пяти поединках.

    Задержавшись в Золотом штате, парни Жерара Галлана разгромили «Сан-Хосе» (3:0), после чего отправились в Пенсильванию, где одержали верх над «Филадельфией» (3:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще одну победу «Рейнджерс» отпраздновали в «Мэдисон Сквер Гарден», где камбэкнулись в игре с «Торонто» (6:3). В паре следующих матчей ньюйоркцы уступили «Каролине» (3:6) и втоптали «Аризону» (7:3).

    «Лос-Анджелес»

    В 42 играх «королям» удалось собрать 47 баллов, благодаря чему команда оказалась второй в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и опередила «Анахайм» по дополнительным цифрам.

    С 9 по 16 января «Лос-Анджелес» выдал четыре победы, забрасывая в каждой встрече минимум треху. Вынесли «Кингз» «Детройт» (4:0), «Рейнджерс» (3:1), «Питтсбург» (6:2) и «Сиэтл» (3:1).

  • НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сент-Луис» одолел «Ванкувер»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 января
  • Сегодня

    • Однако после выигранной у «Кракена» битвы парни Тодда Маклеллана посыпались и трижды подряд уступили. На старте небольшой серии поражений «монархи» крупно влетели «Сан-Хосе» (2:6).

    Затем в двух встречах на «Crypto.com Арене» «Лос-Анджелес» не справился ни с «Тампой» (4:6), ни с «Колорадо» (1:4). В последней игре «Кингз» взяли верх над «Нью-Джерси» (3:2).

    Коэффициенты

    Победа «Рейнджерс» в предстоящем матче оценивается в 2.07, коэффициент на ничью — 4.56, а победу «Лос-Анджелеса» букмекеры предлагают взять за 3.08.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    В этом году «Кингз» уже успели прихлопнуть ньюйоркцев. Но тогда у «Лос-Анджелеса» была хорошая форма, которую в последних встречах он успел растратить.

    «Рейнджерс» же сегодня набрали серьезный ход и выбили четыре победы в пяти поединках. В каждой игре манхэттенская банда закинула по 3+ шайбы.

    Ставка

    Учитывая то, как сейчас играет команда Галлана, она спокойно должна выносить калифорнийских гостей с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.68
  • Прогноз на матч Фриц — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канепи — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гвинея — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бостон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Миннесота — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Антверпен — Сент-Трюйден
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» поквитаются с «Лос-Анджелесом» за прошлые обиды?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры