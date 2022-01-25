В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 25 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

После 42 матчей банда с Манхэттена имеет на счету 58 очков. В таблице Столичного дивизиона она находится на первом месте и держит второй «Питтсбург» на дистанции в 1 балл.

В матче 11 января «Рейнджерс» в Калифорнии уже сыграли с «Лос-Анджелесом» и потерпели поражение (1:3), но зато после встречи с «Кингз» «синерубашечники» нагнали обороты и оформили четыре победы в пяти поединках.

Задержавшись в Золотом штате, парни Жерара Галлана разгромили «Сан-Хосе» (3:0), после чего отправились в Пенсильванию, где одержали верх над «Филадельфией» (3:2).

Все прогнозы на НХЛ

Еще одну победу «Рейнджерс» отпраздновали в «Мэдисон Сквер Гарден», где камбэкнулись в игре с «Торонто» (6:3). В паре следующих матчей ньюйоркцы уступили «Каролине» (3:6) и втоптали «Аризону» (7:3).

«Лос-Анджелес»

В 42 играх «королям» удалось собрать 47 баллов, благодаря чему команда оказалась второй в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и опередила «Анахайм» по дополнительным цифрам.

С 9 по 16 января «Лос-Анджелес» выдал четыре победы, забрасывая в каждой встрече минимум треху. Вынесли «Кингз» «Детройт» (4:0), «Рейнджерс» (3:1), «Питтсбург» (6:2) и «Сиэтл» (3:1).

Однако после выигранной у «Кракена» битвы парни Тодда Маклеллана посыпались и трижды подряд уступили. На старте небольшой серии поражений «монархи» крупно влетели «Сан-Хосе» (2:6).

Затем в двух встречах на «Crypto.com Арене» «Лос-Анджелес» не справился ни с «Тампой» (4:6), ни с «Колорадо» (1:4). В последней игре «Кингз» взяли верх над «Нью-Джерси» (3:2).

Коэффициенты

Победа «Рейнджерс» в предстоящем матче оценивается в 2.07, коэффициент на ничью — 4.56, а победу «Лос-Анджелеса» букмекеры предлагают взять за 3.08.

Прогноз

В этом году «Кингз» уже успели прихлопнуть ньюйоркцев. Но тогда у «Лос-Анджелеса» была хорошая форма, которую в последних встречах он успел растратить.

«Рейнджерс» же сегодня набрали серьезный ход и выбили четыре победы в пяти поединках . В каждой игре манхэттенская банда закинула по 3+ шайбы.

Ставка

Учитывая то, как сейчас играет команда Галлана, она спокойно должна выносить калифорнийских гостей с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.28.