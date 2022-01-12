В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 12 января. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Приняв участие в 47 матчах, команда из Владивостока завоевала 31 балл. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на 11-м месте.

Семь последних поединков «Адмирал» скатал на «Фетисов-Арене». Стартовала домашняя серия с поражения от «Локомотива» (0:3), после которого «моряки» дважды зарубились с «Нефтехимиком».

В двухматчевом противостоянии подопечные Леонида Тамбиева одержали победу (3:2 Б) и потерпели неудачу (2:4). В конце 2021-го хозяева на «Фетисов-Арене» уступили СКА (1:3).

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Новый год «Адмирал» встретил потерей очков в противостоянии с «Амуром» (3:5). А в паре свежих матчей «моряки» порадовали своих фанатов победами, прихлопнув «Ак Барс» (4:2) и «Спартак» (4:3).

«Сибирь»

Новосибирцы приняли участие в 48 поединках и заработали 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они закрепились на шестой строчке. От позиции в топ-5 «снеговиков» отделяет 1 балл.

Недавно у «Сибири» была и своя затянувшаяся серия домашних матчей. В четырех встречах из восьми на родной площадке «снеговики» поставили на место гостей.

Пару побед на собственном льду подопечным Андрея Мартемьянова удалось выхватить в конце года. В упомянутых поединках новосибирцы переиграли «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (2:3 ОТ).

Январская часть регулярки стартовала для «Сибири» с поражений в матчах с «Ак Барсом» (2:6) и «Спартаком» (1:2 Б). Два следующих поединка банда Мартемьянова провела в Хабаровске, где взяла верх над «Амуром» (1:0, 3:2 Б).

Коэффициенты

Поставить на «Адмирал» в этой игре букмекеры предлагают за 2.80, ничья оценивается в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.27.

Прогноз

В трех последних встречах во Владивостоке хозяева забивали соперникам по 3+ гола . При этом дважды они победили. «Сибирь» — очередное трудное испытание для «моряков», но удачно его пройти вполне реально.

Ставка

Без нескольких голов дальневосточная команда сибиряков не отпустит. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2 за 1.97.