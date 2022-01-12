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    Чем «Адмирал» удивит гостей из Новосибирска?

    «Адмирал» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч КХЛ 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Сибирь»
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    Либор Шулак
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 12 января. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2022 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    Коэффициенты на матч Адмирал — Сибирь

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Адмирал»

    Приняв участие в 47 матчах, команда из Владивостока завоевала 31 балл. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на 11-м месте.

    Семь последних поединков «Адмирал» скатал на «Фетисов-Арене». Стартовала домашняя серия с поражения от «Локомотива» (0:3), после которого «моряки» дважды зарубились с «Нефтехимиком».

    В двухматчевом противостоянии подопечные Леонида Тамбиева одержали победу (3:2 Б) и потерпели неудачу (2:4). В конце 2021-го хозяева на «Фетисов-Арене» уступили СКА (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Новый год «Адмирал» встретил потерей очков в противостоянии с «Амуром» (3:5). А в паре свежих матчей «моряки» порадовали своих фанатов победами, прихлопнув «Ак Барс» (4:2) и «Спартак» (4:3).

    «Сибирь»

    Новосибирцы приняли участие в 48 поединках и заработали 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они закрепились на шестой строчке. От позиции в топ-5 «снеговиков» отделяет 1 балл.

    Недавно у «Сибири» была и своя затянувшаяся серия домашних матчей. В четырех встречах из восьми на родной площадке «снеговики» поставили на место гостей.

    Пару побед на собственном льду подопечным Андрея Мартемьянова удалось выхватить в конце года. В упомянутых поединках новосибирцы переиграли «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (2:3 ОТ).

    Январская часть регулярки стартовала для «Сибири» с поражений в матчах с «Ак Барсом» (2:6) и «Спартаком» (1:2 Б). Два следующих поединка банда Мартемьянова провела в Хабаровске, где взяла верх над «Амуром» (1:0, 3:2 Б).

    Коэффициенты

    Поставить на «Адмирал» в этой игре букмекеры предлагают за 2.80, ничья оценивается в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.27.

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    Прогноз

    В трех последних встречах во Владивостоке хозяева забивали соперникам по 3+ гола. При этом дважды они победили. «Сибирь» — очередное трудное испытание для «моряков», но удачно его пройти вполне реально.

    Ставка

    Без нескольких голов дальневосточная команда сибиряков не отпустит. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2 за 1.97.

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    «Адмирал» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на хоккей. Чем «Адмирал» удивит гостей из Новосибирска?
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