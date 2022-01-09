Коэффициенты на матч Вегас — Чикаго
«Вегас»
Сыграв в 37 матчах регулярки, хоккейный клуб из Невады захватил 47 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона «отбросы» занимают первое место и обходят «Анахайм», идущий вторым, на 4 балла.
Последний раз «Вегас» играл на чужой территории 29 декабря. В тот вечер «рыцари» разнесли «Лос-Анджелес» (6:3). А после матча в Калифорнии команда четырежды выступила дома.
На «Т-Мобайл Арене» подопечные Питера Дебура добыли 5 очков. В заключительном поединке 2021-го «Голден Найтс» порадовали публику в Лас-Вегасе победой над «Анахаймом» (3:1).
Два матча на старте января «отбросы» провалили. Сперва они отдали очки «Виннипегу» (4:5 ОТ), а затем — «Нэшвиллу» (2:3). За прошлые потери «Вегас» отыгрался на «Рейнджерс» (5:1).
«Чикаго»
Команда из Иллинойса имеет в своей копилке 27 очков, которые она забрала себе в 34 поединках. В турнирной таблице Центрального дивизиона «дрозды» идут седьмыми.
В матче 16 декабря «Чикаго» при поддержке 18 тысяч болельщиков отнял очки у «Вашингтона» (5:4 ОТ). После этой сенсации «Би-Хокс» не выиграли ни разу.
В заключительных матчах прошлого года подопечные Дерека Кинга дома слились «Нэшвиллу» (2:3 ОТ), а в Техасе — не смогли справиться с «Далласом» (3:4 ОТ).
Январскую часть сезона «Чикаго» пока также проводит безуспешно. В четырех встречах «Блэкхокс» уступили «Нэшвиллу» (1:6), «Калгари» (1:5), «Колорадо» (3:4 ОТ) и «Аризоне» (4:6).
Коэффициенты
Поставить на «Вегас» в предстоящем матче букмекеры дают возможность за 1.90, ничью эксперты видят за 4.62, а победу «Чикаго» — за 3.54.
Прогноз
Перед выездом в Неваду «Чикаго» шесть раз проиграл, пропустив в пяти поединках по 3+ шайбы. Очевидно, что предстоящий матч станет шикарной возможностью для «Голден Найтс» зацепить пару баллов, чтобы
Ставка
Во встрече на «Т-Мобайл Арене» от хозяев логично ждать разгрома «дроздов». Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой -1 за 2.08.