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    Сколько шайб «Рейнджерс» готовы вбить в ворота «утят»?

    «Анахайм» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Рейнджерс»
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    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Хонда Центре» 9 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс

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  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    Калифорнийская команда-сенсация текущего сезона провела 36 поединков и заработала 43 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «кряквы» занимают второе место и отстают от лидеров на 4 пункта.

    В игре 16 декабря «Анахайм» вынес «Сиэтл» (4:1). На этом с победами «Дакс» завязали на четыре матча. Безвыигрышная серия «уток» началась в дуэли с «Аризоной» (5:6 ОТ).

    Еще одну встречу в «Хонда Центре» парни Далласа Экинса сдали «Ванкуверу» (1:2 ОТ), а на последнюю игру ушедшего года «Дакс» сгоняли в Лас-Вегас, где потерпели поражение от «Голден Найтс» (1:3).

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    Новый год «Анахайм» встретил с теми же бедами. В Денвере гости из Калифорнии слились «Колорадо» (2:4). Ну а выпутаться из нахлынувших неудач «кряквам» удалось в битве с «Филадельфией» (4:1).

    «Рейнджерс»

    Парни с Бродвея скатали 35 поединков, захватив 48 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона «рейнджеры» занимают второе место и отстают от первого «Вашингтона» по дополнительным цифрам.

    В конце прошлого года «Рейнджерс» отправились во Флориду, где встретились с «Пантерз». На «ФЛА Лайв Арене» гости из Нью-Йорка уступили в результативной игре (3:4).

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    • Задержаться во Флориде «синерубашечникам» пришлось еще на один матч. На «Амали Арене» парни Жерара Галлана прихлопнули «Тампу» (4:3 Б). Во второй стыковой игре с «Болтс» хоккеисты с Манхэттена были еще круче (4:0).

    В матче 4 января «Рейнджерс» принимали «Эдмонтон» и без шансов вынесли «Ойлерз». Покинув Нью-Йорк, «рейнджеры» хотели попытать счастья в Лас-Вегасе. Однако Город Грехов лишил команду Галана очков в битве с «Голден Найтс» (1:5).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Анахайма» или «Рейнджерс» букмекеры предлагают за 2.51, а на ничейный результат они дают коэффициент 4.36.

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    Прогноз

    В недавнем прошлом «Дакс» четырежды кряду проиграли. Всему виной — ощутимые кадровые потери, которые никуда не исчезли перед поединком с «рейнджерами». Безусловно, парни Галлана этим воспользуются.

    Ставка

    Выезд в Калифорнию окажется удачным для ребят с Манхэттена, которые любят отбирать очки у равных по силе команд. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.28.

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    «Анахайм» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Рейнджерс» готовы вбить в ворота «утят»?
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