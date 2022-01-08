Коэффициенты на матч Сент-Луис — Вашингтон
«Сент-Луис»
Клуб из Миссури провел 34 поединка, в которых сумел захватить 43 очка. В таблице Центрального дивизиона «Блюз» находится на втором месте, отстав от «Нэшвилла» на 1 пункт.
Незадолго до приостановки чемпионата «Сент-Луис» дважды сыграл с «Далласом». В поединках с техасцами «музыканты» оформили две победы с одинаковым счетом — 4:1.
После матчей с «шерифами» парни Крейга Беруби вышли на лед еще четырежды и стрельнули парой побед. Под занавес 2021-го «Блюз» уступил «Виннипегу» (2:4) и переиграл «Эдмонтон» (4:2).
Этот год «Сент-Луис» начал с поединка в рамках «Зимней классики» в Миннеаполисе, в котором взял верх над «Миннесотой» (6:4). В последней встрече команда Беруби влетела «Питтсбургу» (3:5).
«Вашингтон»
Коллектив из округа Колумбия провел 34 встречи, после которых оказался вторым в зачете Восточного дивизиона с 48 очками в копилке. От «Рейнджерс», идущих первыми, «Кэпс» отстают по дополнительным показателям.
Последний раз на чужом льду «Вашингтон» терял очки 16 декабря. В «Юнайтед Центре» столичные гости уступили «Чикаго» (4:5 ОТ). Затем «Кэпиталз» сгоняли в Канаду, где разбили «Виннипег» (5:2).
Заключительные матчи 2021-го ребятам Питера Лавиолетта посчастливилось провести на «Кэпитал Уан Арене». В статусе хозяев они проиграли «Лос-Анджелесу» (2:3) и победили «Нэшвилл» (5:3).
В дебютной встрече нового года «Вашингтон» разделался с «Детройтом» в Мичигане (3:1). В последней на сегодня игре «Кэпс» не справились с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).
Коэффициенты
Зарядить на «Сент-Луис» в этом матче можно за 2.26, ничью букмекеры видят за 4.46, а победу «Вашингтона» — за 2.78.
Прогноз
Недавно «Сент-Луис» пережил пару турнирных потерь, но при этом в проигранных матчах «музыканты» воевали с соперниками до последнего, показывая бодрую игру в атаке.
Ставка
В игре с «Кэпиталз» команда Беруби вновь