В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 8 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Клуб из Миссури провел 34 поединка, в которых сумел захватить 43 очка. В таблице Центрального дивизиона «Блюз» находится на втором месте, отстав от «Нэшвилла» на 1 пункт.

Незадолго до приостановки чемпионата «Сент-Луис» дважды сыграл с «Далласом». В поединках с техасцами «музыканты» оформили две победы с одинаковым счетом — 4:1.

После матчей с «шерифами» парни Крейга Беруби вышли на лед еще четырежды и стрельнули парой побед. Под занавес 2021-го «Блюз» уступил «Виннипегу» (2:4) и переиграл «Эдмонтон» (4:2).

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Этот год «Сент-Луис» начал с поединка в рамках «Зимней классики» в Миннеаполисе, в котором взял верх над «Миннесотой» (6:4). В последней встрече команда Беруби влетела «Питтсбургу» (3:5).

«Вашингтон»

Коллектив из округа Колумбия провел 34 встречи, после которых оказался вторым в зачете Восточного дивизиона с 48 очками в копилке. От «Рейнджерс», идущих первыми, «Кэпс» отстают по дополнительным показателям.

Последний раз на чужом льду «Вашингтон» терял очки 16 декабря. В «Юнайтед Центре» столичные гости уступили «Чикаго» (4:5 ОТ). Затем «Кэпиталз» сгоняли в Канаду, где разбили «Виннипег» (5:2).

Заключительные матчи 2021-го ребятам Питера Лавиолетта посчастливилось провести на «Кэпитал Уан Арене». В статусе хозяев они проиграли «Лос-Анджелесу» (2:3) и победили «Нэшвилл» (5:3).

В дебютной встрече нового года «Вашингтон» разделался с «Детройтом» в Мичигане (3:1). В последней на сегодня игре «Кэпс» не справились с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить на «Сент-Луис» в этом матче можно за 2.26, ничью букмекеры видят за 4.46, а победу «Вашингтона» — за 2.78.

Прогноз

Недавно «Сент-Луис» пережил пару турнирных потерь, но при этом в проигранных матчах «музыканты» воевали с соперниками до последнего, показывая бодрую игру в атаке.

Ставка