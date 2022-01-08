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    Сколько шайб «Кэпс» получат в свою сетку от «Сент-Луиса»?

    «Сент-Луис» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 8 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Вашингтон»
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    Скотт Перунович
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 8 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Января 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Вашингтон Вашингтон
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч Сент-Луис — Вашингтон

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  • Ставка!
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    «Сент-Луис»

    Клуб из Миссури провел 34 поединка, в которых сумел захватить 43 очка. В таблице Центрального дивизиона «Блюз» находится на втором месте, отстав от «Нэшвилла» на 1 пункт.

    Незадолго до приостановки чемпионата «Сент-Луис» дважды сыграл с «Далласом». В поединках с техасцами «музыканты» оформили две победы с одинаковым счетом — 4:1.

    После матчей с «шерифами» парни Крейга Беруби вышли на лед еще четырежды и стрельнули парой побед. Под занавес 2021-го «Блюз» уступил «Виннипегу» (2:4) и переиграл «Эдмонтон» (4:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Этот год «Сент-Луис» начал с поединка в рамках «Зимней классики» в Миннеаполисе, в котором взял верх над «Миннесотой» (6:4). В последней встрече команда Беруби влетела «Питтсбургу» (3:5).

    «Вашингтон»

    Коллектив из округа Колумбия провел 34 встречи, после которых оказался вторым в зачете Восточного дивизиона с 48 очками в копилке. От «Рейнджерс», идущих первыми, «Кэпс» отстают по дополнительным показателям.

    Последний раз на чужом льду «Вашингтон» терял очки 16 декабря. В «Юнайтед Центре» столичные гости уступили «Чикаго» (4:5 ОТ). Затем «Кэпиталз» сгоняли в Канаду, где разбили «Виннипег» (5:2).

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  • Сегодня

    • Заключительные матчи 2021-го ребятам Питера Лавиолетта посчастливилось провести на «Кэпитал Уан Арене». В статусе хозяев они проиграли «Лос-Анджелесу» (2:3) и победили «Нэшвилл» (5:3).

    В дебютной встрече нового года «Вашингтон» разделался с «Детройтом» в Мичигане (3:1). В последней на сегодня игре «Кэпс» не справились с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Сент-Луис» в этом матче можно за 2.26, ничью букмекеры видят за 4.46, а победу «Вашингтона» — за 2.78.

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    Прогноз

    Недавно «Сент-Луис» пережил пару турнирных потерь, но при этом в проигранных матчах «музыканты» воевали с соперниками до последнего, показывая бодрую игру в атаке.

    Ставка

    В игре с «Кэпиталз» команда Беруби вновь покажет свою силу в нападении и заставит столичных гостей достать из собственных ворот несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 3 за 2.00.

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    «Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Кэпс» получат в свою сетку от «Сент-Луиса»?
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