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    Динамовцы разобьют победную серию «Йокерита»?

    «Йокерит» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.98) на хоккейный матч КХЛ 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Динамо» Москва
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    Вячеслав Войнов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 5 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Января 2022 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Йокерит — Динамо

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Йокерит»

    В 45 встречах регулярки парни из Хельсинки захватили 60 баллов. С такими показателями они находятся на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции с отрывом от динамовцев в 3 очка.

    Под конец прошлого года на «Йокерит» посыпались турнирные потери. В период с 10 по 20 декабря «шуты» трижды кряду проиграли. Уступили они «Спартаку» (0:2), «Динамо» Минск (3:5) и ЦСКА (1:3).

    Разбавить упомянутые осечки победой команде Лаури Марьямяки удалось еще в одном поединке с минским «Динамо» (2:1 ОТ). Но затем «джокеры» пережили очередную неудачу, которую ей обеспечил «Авангард» (1:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    После матча с «ястребами» «Йокериту» удалось дважды победить. Сперва финны поиздевались над «Куньлунем» (7:1), а в последней встрече ребята Марьямяки взяли реванш у ЦСКА (3:2).

    «Динамо» Москва

    Столичные хоккеисты также скатали 45 матчей, а заработали 63 очка. В Западной таблице динамовцы находятся на первом месте и опережают второй СКА на 3 пункта.

    В игре 21 декабря «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» принимало «Сочи». В проходном поединке хозяева неожиданно потерпели поражение в овертайме (2:3).

    После осечки в дуэли с сочинцами подопечные Алексея Кудашова оформили три победы с индивидуальным тоталом в 4+ шайбы. Это были матчи с «Автомобилистом» (7:1), «Торпедо» (6:3) и ЦСКА (4:3).

    Накрылась серия «Динамо» в заключительном поединке 2021-го, когда столичные парни слились «Северстали» (2:4). В последней встрече сине-белые переиграли «Локомотив» (2:1).

    Коэффициенты

    Победу «Йокерита» букмекеры предлагают взять за 2.52, такой же коэффициент дается и на победу «Динамо» Москва. На ничью можно поставить за 4.34.

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    Прогноз

    Перед домашней игрой с динамовцами «джокеры» успели прихлопнуть другую московскую команду, а вот в зарубе с коллективом Кудашова финны могут столкнуться с неудачей, поскольку сине-белые набрали хорошую форму и возглавили Западную таблицу.

    Ставка

    В сложном поединке в Хельсинки гости не оступятся. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.98.

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    «Йокерит» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на хоккей. Динамовцы разобьют победную серию «Йокерита»?
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