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    «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.55) на хоккейный матч НХЛ 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
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    Лукас Джохансен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 2 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Кэпиталз» взяли 47 очков в 33 играх, благодаря чему поднялись на первое место в Столичном дивизионе и оторвались от «Каролины», идущей второй, на 2 пункта.

    Три встречи из четырех до паузы в НХЛ «Вашингтон» скатал в гостях, дважды победив. Небольшая выездная серия стартанула в Буффало, где «Кэпс» переиграли «Сэйбрз» (3:2 Б).

    Поражением «Вашингтона» закончилась встреча с «Чикаго» в «Юнайтед Центре» (4:5 ОТ). А еще позже команду Питера Лавиолетта занесло в Канаду, там она безжалостно обошлась с «Виннипегом» (5:2).

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    В последней игре перед паузой «Кэпс» дома уступили «Лос-Анджелесу» (2:3). После возобновления чемпионата «Вашингтон» идет без поражений. Парни Лавиолетта прихлопнули «Нэшвилл» (5:3) и «Детройт» (3:1).

    «Нью-Джерси»

    Хоккеисты из Ньюарка взяли 29 баллов в 32 встречах. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Девс» седьмые. От ближайшей плей-офф станции они отстают на 10 очков.

    С 11 по 20 декабря «Нью-Джерси» был замурован в безвыигрышной серии, которая доросла до шести матчей. Первые тревожные звоночки команда услышала в поединке с «Нэшвиллом» (2:3).

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    • После игры с «Предаторз» ребята Линди Раффа потерпели поражения от «Айлендерс» (2:4), «Филадельфии» (1:6), «Вегаса» (3:5), «Детройта» (2:5) и «Питтсбурга» (2:3).

    Отдохнув во время вынужденной паузы, «Нью-Джерси» вернулся на лед и оформил две победы. «Дэвилз» обыграли «Баффало» (4:3) и перебили «Эдмонтон» (6:5 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Вашингтон» букмекеры предлагают за 1.80, ничья оценивается в 4.88, а победа «Нью-Джерси» — в 3.76.

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    Прогноз

    Несмотря на пару недавних побед, банда из Джерси слишком слаба, чтобы тягаться с «Вашингтоном» на ее территории. Парни Лавиолетта, конечно, столкнутся с сопротивлением гостей, но легко с ним справятся.

    Ставка

    В столице США местный клуб во всей красе продемонстрирует свою силу в атаке. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» забьет в каждом периоде за 2.55.

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    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Вашингтон» поиздевается над «Нью-Джерси»?
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