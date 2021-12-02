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    «Барыс» не сможет остановить динамовцев даже дома?

    «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 2 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Динамо» Москва
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    Якоб Лилья
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Барыс Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 13:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Барыс — Динамо

  • 1
  • 2.90
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  • 4.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Барыс»

    После 33 матчей казахстанцы имеют 30 очков в резерве, а в турнирной таблице Восточной конференции они подвинулись на десятое место. От плей-офф зоны клуб отстает на 3 пункта.

    Ноябрь «Барыс» встретил четырьмя поражениями. Кроме того, в каждом матче унылой серии команда из Нур-Султана пропустила 4+ шайбы в основное время.

    Расстроила местную публику банда Юрия Михайлиса в домашних встречах с «Йокеритом» (1:4) и «Трактором» (4:5 ОТ), после которых «барсы» на чужбине крупно слились «Сочи» (2:5) и «Спартаку» (2:5).

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    После ряда неудач «Барыс» выдал три подряд победы. Разделался он с «Северсталью» (4:3 ОТ), «Динамо» Минск (3:2 Б) и «Торпедо» (4:2). А в свеженькой игре ребята Михайлиса при поддержке любимых фанатов не справились с «Витязем» (1:3).

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб провел 34 встречи, в которых затащил 46 баллов. На Западе динамовцы замыкают первую тройку, а от позиции лидеров их отделяет дистанция в 2 очка.

    После необязательной потери в поединке с «Амуром» на «ВТБ Арене» 5 ноября (0:1) «Динамо» Москва зашевелилось и выдало беспроигрышную 6-матчевую серию.

    В ярком для себя периоде в регулярке парни Алексея Кудашова прихлопнули «Авангард» (3:1), «Йокерит» (3:1), ЦСКА (3:2 Б), «Салават Юлаев» (3:1), «Куньлунь» (4:1) и «Торпедо» (7:6 ОТ).

    А в игре 28 числа несокрушимые динамовцы были потоплены «Спартаком» (1:4). После слитого столичного дерби обозленные москвичи отыгрались на «Ак Барсе» при родных трибунах (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победу «Барыса» в Нур-Султане можно затащить за 2.76, в то время как на «Динамо» букмекеры предлагают поставить за 2.20. Ничья оценивается в 4.20.

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    Для нынешнего «Барыса» московская команда сейчас — это неприступная крепость, развалить которую практически нереально, несмотря на недавние турнирные потери банды Кудашова.

    Сейчас бело-синие активно бьются за лидерство на Западе, поэтому разбрасываться очками в подобных встречах они не планируют. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.20.

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    «Барыс» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Барыс» не сможет остановить динамовцев даже дома?
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