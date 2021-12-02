В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Барыс Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

После 33 матчей казахстанцы имеют 30 очков в резерве, а в турнирной таблице Восточной конференции они подвинулись на десятое место. От плей-офф зоны клуб отстает на 3 пункта.

Ноябрь «Барыс» встретил четырьмя поражениями. Кроме того, в каждом матче унылой серии команда из Нур-Султана пропустила 4+ шайбы в основное время.

Расстроила местную публику банда Юрия Михайлиса в домашних встречах с «Йокеритом» (1:4) и «Трактором» (4:5 ОТ), после которых «барсы» на чужбине крупно слились «Сочи» (2:5) и «Спартаку» (2:5).

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После ряда неудач «Барыс» выдал три подряд победы. Разделался он с «Северсталью» (4:3 ОТ), «Динамо» Минск (3:2 Б) и «Торпедо» (4:2). А в свеженькой игре ребята Михайлиса при поддержке любимых фанатов не справились с «Витязем» (1:3).

«Динамо» Москва

Столичный клуб провел 34 встречи, в которых затащил 46 баллов. На Западе динамовцы замыкают первую тройку, а от позиции лидеров их отделяет дистанция в 2 очка.

После необязательной потери в поединке с «Амуром» на «ВТБ Арене» 5 ноября (0:1) «Динамо» Москва зашевелилось и выдало беспроигрышную 6-матчевую серию.

В ярком для себя периоде в регулярке парни Алексея Кудашова прихлопнули «Авангард» (3:1), «Йокерит» (3:1), ЦСКА (3:2 Б), «Салават Юлаев» (3:1), «Куньлунь» (4:1) и «Торпедо» (7:6 ОТ).

А в игре 28 числа несокрушимые динамовцы были потоплены «Спартаком» (1:4). После слитого столичного дерби обозленные москвичи отыгрались на «Ак Барсе» при родных трибунах (4:1).

Прогноз и ставка

Победу «Барыса» в Нур-Султане можно затащить за 2.76, в то время как на «Динамо» букмекеры предлагают поставить за 2.20. Ничья оценивается в 4.20.

Для нынешнего «Барыса» московская команда сейчас — это неприступная крепость , развалить которую практически нереально, несмотря на недавние турнирные потери банды Кудашова.

Сейчас бело-синие активно бьются за лидерство на Западе, поэтому разбрасываться очками в подобных встречах они не планируют. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.20.