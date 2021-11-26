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    Удастся ли «Йокериту» забросить ЦСКА несколько голов?

    «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч КХЛ 26 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — ЦСКА
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    Хенри Иконен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. «Йокерит» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Ноября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 20:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Йокерит — ЦСКА
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Йокерит»

    В 32 встречах сезона финские парни из города Хельсинки отобрали у соперников 45 баллов. В турнирной таблице Западной конференции они выбились в лидеры.

    В последнем матче прошлого месяца «Йокерит» раскатал «Адмирал» в гостях (4:1). С того момента стартовала его серия из четырех побед на выезде.

    В остальных поединках «джокеры» прибили «Сибирь» (2:0), «Барыс» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1). А накрылась череда удачных матчей в зарубе с «Динамо» Москва после Евротура (1:3).

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    Вернувшись на «Хартвалл Арену», подопечные Лаури Марьямяки снесли «Адмирал» (4:1). Далее «шуты» проиграли «Спартаку» (2:4) и отомстили красно-белым (6:1), а также слились «Локомотиву» (1:2 ОТ).

    ЦСКА

    Московская команда провела 32 встречи и заработала в них 42 очка. На данный момент она замыкает тройку лидеров в таблице Западной конференции.

    В первой половине ноября ЦСКА выдал четыре подряд победы. Беспроигрышная серия «армейцев» стартовала с домашнего поединка против «Автомобилиста» (1:0).

    После скромной встречи с «Авто» подопечные Сергея Федорова одержали верх над «Витязем» в Подольске (6:5 Б), а на своем льду красно-синие одолели СКА (4:0) и «Северсталь» (3:2 Б).

    Утонула череда побед ЦСКА в дерби с московским «Динамо» (2:3 Б). В остальных матчах «армейцы» прихлопнули «Динамо» Минск (6:3) и СКА (3:1), а также крупно проиграли «Северстали» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу ЦСКА — 2.72.

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    На своем льду финны примут серьезных соперников, которые сумели вклиниться в первую тройку на Западе.

    Однако «шуты» на данный момент одни из лучших по результативности и лучшие в таблице конференции. Поэтому особо засматриваться на московских оппонентов они не станут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 2.5 за 1.80.

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    «Йокерит» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на хоккей. Удастся ли «Йокериту» забросить ЦСКА несколько голов?
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