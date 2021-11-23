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    В Миссури «Вегас» попробует добыть максимум очков

    «Сент-Луис» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Вегас»
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    Марк Стоун
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 23 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Луис»

    После 17 матчей регулярки команда из Миссури осталась с 20 очками в копилке. Сейчас она занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    Последние результаты «Сент-Луиса» никак не могут устраивать команду. В пяти играх из шести предыдущих соперники «Блюз» оставили ее без набранных баллов.

    Проблемный для парней Крейга Беруби отрезок начался 12 ноября. Тем вечером «музыканты» проиграли «Нэшвиллу» (3:4 ОТ). Следующая потеря случилась в гостевой встрече с «Каролиной» (2:3).

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    В двух домашних матчах из трех последних «Сент-Луис» уступил «Эдмонтону» (4:5) и «Аризоне» (2:3), после чего он раскатал «Сан-Хосе» (4:1). А недавний визит в Техас закончился для «Блюз» поражением от «Далласа» (1:4).

    «Вегас»

    Хоккеисты из Невады поучаствовали в 18 играх первенства и оформили в них 22 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «отбросы» поднялись на четвертую позицию.

    Последнюю игру в гостях «Вегас» провел 8 ноября. Тогда визит в Мичиган закончился для «Голден Найтс» избиением от «Детройта» (2:5). После встречи с «Ред Уингз» команду ждала 6-матчевая домашняя серия.

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    • На «Т-Мобайл Арене» подопечные Питера Дебура выдали пять побед. Небольшой беспроигрышный отрезок «отбросы» сделали в поединках против «Сиэтла» (4:2), «Миннесоты» (3:2) и «Ванкувера» (7:4).

    А единственную за этот период осечку «Вегас» позволил себе в противостоянии с «Каролиной» (2:4). После встречи с «Харрикейнз» парни Дебура хлопнули «Детройт» (5:2) и «Коламбус» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Вегаса» — 2.83.

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    Ряд хороших матчей позволил «отбросам» ворваться в четверку лидеров дивизиона, в то время как «Блюз» усложняет себе жизнь частыми поражениями в последних играх.

    В пяти предыдущих поединках из шести «Сент-Луис» уступил, пропустив минимум 3 гола в каждом. С «Голден Найтс», которые набрали форму, тягаться даже дома будет сложно. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в матче за 2.05.

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    «Сент-Луис» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на хоккей. В Миссури «Вегас» попробует добыть максимум очков
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