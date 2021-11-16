В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Московский клуб провел в регулярке 28 матчей, в которых сумел заработать 30 очков. В турнирной таблице Западной конференции он находится на восьмом месте.

Недавно у «Спартака» был период, в ходе которого «гладиаторы» выдали пять побед подряд. А после успешного отрезка красно-белые проиграли в пяти встречах из шести.

В конце октября и начале ноября «Спартак» трижды кряду отдал очки соперникам. Уступили ребята Бориса Миронова «Сочи» (1:3), «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б).

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Прервалась серия потерь в игре со СКА (2:1 ОТ). А еще в паре поединков московские ребята слились минскому «Динамо» (3:4 ОТ) и «Сибири» (0:3).

«Ак Барс»

Хоккейный клуб из Татарстана в 28 поединках чемпионата насобирал 36 очков, благодаря чему он оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Концовка прошлого месяца вышла для «Ак Барса» неудачной, так как команда проиграла в двух встречах, пропустив суммарно восемь голов при одной заброшенной шайбе.

В этих матчах подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Металлургу» Мг (1:3) и «Трактору» (0:5). В ноябре «коты» выиграли дважды в трех встречах.

Сперва на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» одержал верх над «Авангардом» (2:1). Далее казанские парни всухую проиграли «Сибири» (0:2) и разделались с «Автомобилистом» (5:4).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Ак Барса» — 2.31.

После ряда успешных выступлений «Спартак» вновь начало лихорадить . В пяти встречах из шести последних красно-белые проиграли.

В четырех слитых поединках москвичи пропускали 3+ гола. В грядущем матче гостям из Казани также ничего не мешает бахнуть в их сетку хотя бы трешку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.04.