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    «Ак Барс» проведет уверенный матч против «Спартака»?

    «Спартак» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ак Барс»
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    Джордан Уил
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    Московский клуб провел в регулярке 28 матчей, в которых сумел заработать 30 очков. В турнирной таблице Западной конференции он находится на восьмом месте.

    Недавно у «Спартака» был период, в ходе которого «гладиаторы» выдали пять побед подряд. А после успешного отрезка красно-белые проиграли в пяти встречах из шести.

    В конце октября и начале ноября «Спартак» трижды кряду отдал очки соперникам. Уступили ребята Бориса Миронова «Сочи» (1:3), «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б).

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    Прервалась серия потерь в игре со СКА (2:1 ОТ). А еще в паре поединков московские ребята слились минскому «Динамо» (3:4 ОТ) и «Сибири» (0:3).

    «Ак Барс»

    Хоккейный клуб из Татарстана в 28 поединках чемпионата насобирал 36 очков, благодаря чему он оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

    Концовка прошлого месяца вышла для «Ак Барса» неудачной, так как команда проиграла в двух встречах, пропустив суммарно восемь голов при одной заброшенной шайбе.

    В этих матчах подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Металлургу» Мг (1:3) и «Трактору» (0:5). В ноябре «коты» выиграли дважды в трех встречах.

    Сперва на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» одержал верх над «Авангардом» (2:1). Далее казанские парни всухую проиграли «Сибири» (0:2) и разделались с «Автомобилистом» (5:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Ак Барса» — 2.31.

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    После ряда успешных выступлений «Спартак» вновь начало лихорадить. В пяти встречах из шести последних красно-белые проиграли.

    В четырех слитых поединках москвичи пропускали 3+ гола. В грядущем матче гостям из Казани также ничего не мешает бахнуть в их сетку хотя бы трешку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.04.

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    «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» проведет уверенный матч против «Спартака»?
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