«Спартак»
Московский клуб провел в регулярке 28 матчей, в которых сумел заработать 30 очков. В турнирной таблице Западной конференции он находится на восьмом месте.
Недавно у «Спартака» был период, в ходе которого «гладиаторы» выдали пять побед подряд. А после успешного отрезка красно-белые проиграли в пяти встречах из шести.
В конце октября и начале ноября «Спартак» трижды кряду отдал очки соперникам. Уступили ребята Бориса Миронова «Сочи» (1:3), «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б).
Прервалась серия потерь в игре со СКА (2:1 ОТ). А еще в паре поединков московские ребята слились минскому «Динамо» (3:4 ОТ) и «Сибири» (0:3).
«Ак Барс»
Хоккейный клуб из Татарстана в 28 поединках чемпионата насобирал 36 очков, благодаря чему он оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Концовка прошлого месяца вышла для «Ак Барса» неудачной, так как команда проиграла в двух встречах, пропустив суммарно восемь голов при одной заброшенной шайбе.
В этих матчах подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Металлургу» Мг (1:3) и «Трактору» (0:5). В ноябре «коты» выиграли дважды в трех встречах.
Сперва на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» одержал верх над «Авангардом» (2:1). Далее казанские парни всухую проиграли «Сибири» (0:2) и разделались с «Автомобилистом» (5:4).
Прогноз и ставка
Победа «Спартака» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Ак Барса» — 2.31.
После ряда успешных выступлений
В четырех слитых поединках москвичи пропускали 3+ гола. В грядущем матче гостям из Казани также ничего не мешает бахнуть в их сетку хотя бы трешку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.04.