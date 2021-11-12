В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

Новосозданный клуб из штата Вашингтон провел в регулярке 13 матчей, в которых заработал всего 9 очков. В Тихоокеанском дивизионе он занимает последнее место.

В 13 встречах «Сиэтл» оформил всего 4 победы, три из которых были зафиксированы дома. В конце прошлого месяца «Кракен» разгромил «Монреаль» (5:1) и «Миннесоту» (4:1).

После пары успешных матчей на «Клаймат Пледж Арене» парни Дэйва Хэкстола уступили «Рейнджерс» (1:3), а затем в Канаде они серьезно пострадали от «Эдмонтона» (2:5).

Все прогнозы на НХЛ

Выиграть еще один матч «Сиэтлу» удалось в противостоянии с «Баффало» (5:2). В двух последних встречах «Кракен» уступил «Аризоне» (4:5) и «Вегасу» (2:4).

«Анахайм»

Команда из Калифорнии успела сыграть в 14 матчах и завоевала в них 17 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «кряквы» замыкают первую тройку.

На старте сезона «Анахайм» выиграл в двух встречах из трех, после чего «Дакс» настигла неприятная полоса из шести подряд поражений.

Закончилась эта серия потерь поединком против «Вегаса» (5:4), после которого подопечные Далласа Экинса одержали пять побед в пяти матчах.

В домашних встречах «кряквы» обыграли «Монреаль» (4:2), «Нью-Джерси» (4:0), «Аризону» (3:1) и «Сент-Луис» (4:1). А 10 ноября «Дакс» в Канаде хлопнули «Ванкувер» (3:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Сиэтла» оценивается в 2.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Анахайма» — 2.90.

Пусть «Кракен» и не так часто балует фанатов победами, но зато «верховой» тотал команда пробивает регулярно. В четырех встречах из пяти последних зрители видели 6+ шайб за игру .

В зарубе с «Дакс», которые уже давненько никому не уступали, также стоит ждать чего-то подобного. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.14.