В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В десяти встречах хоккейный клуб из Пенсильвании заработал 14 очков, благодаря чему он оказался на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

После потери баллов в стартовой игре «Филадельфия» оформила парочку домашних побед над «Сиэтлом» (6:1) и «Бостоном». Затем оранжевые чередовали успешные игры несколькими осечками.

В четвертом матче в «Веллс Фарго Центре» парни Алена Виньо уступили «Флориде» (2:4), а в двух следующих играх «Флайерз» взяли верх над «Эдмонтоном» (5:3) и «Ванкувером» (2:1).

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Затем была ощутимая потеря во встрече с «Калгари» (0:4), а в ноябре «Филадельфия» выдала две победы в трех играх. Обыграли «летчики» «Аризону» (3:0) и «Вашингтон» (2:1). Между этими поединками случилось поражение от «Питтсбурга» (2:3 ОТ).

«Торонто»

В 13 матчах регулярного чемпионата канадская команда из Онтарио заработала 15 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она замыкает первую пятерку.

Практически весь октябрь «Торонто» страдал из-за частых потерь баллов. В пяти играх из семи на старте сезона «Мэйпл Лифс» уступили своим соперникам.

Но в конце прошлого месяца подопечные Шелдона Кифа оформили пару побед, хлопнув «Чикаго» (3:2 ОТ) и «Детройт» (5:4), после чего их серия продлилась еще три игровых дня.

В других удачных матчах «Торонто» одержал верх над «Вегасом» (4:0), «Тампой-Бэй» (2:1 ОТ) и «Бостоном» (5:2). А в последней встрече «листочки» были разгромлены «Лос-Анджелесом» (1:5).

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Торонто» — 2.34.

В новом сезоне «Флайерз» редко проводят действительно результативные поединки. К примеру, ни в одном из пяти недавних матчей суммарный тотал не превышал 4 гола .

В противостоянии с «Торонто», который в четырех играх из шести последних не пропускал больше 2 шайб, голевой зарубы также ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.97.