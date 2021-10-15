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    «Флорида» прибьет дома «Питтсбург»?

    «Флорида» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 3.40) на хоккейный матч НХЛ 15 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Питтсбург»
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    Кевин Коннотон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «BB&T Арене» 15 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флорида»

    Команда из Санрайза, Флорида, по итогам прошлого сезона была второй в Центральном дивизионе, а в плей-офф Кубка Стэнли слилась в первом же раунде «Тампе-Бэй» (2:4).

    Подготовка «Флориды» к новому регулярному чемпионату состояла из семи поединков, в пяти из которых «Пантерз» взяли верх над своими соперниками.

    На старте предсезонной кампании подопечные Джоэля Кенневилля дважды припечатали «Нэшвилл» (5:4 ОТ, 3:1), а затем пару раз обыграли «Даллас» (4:3 Б, 6:3).

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    Еще в одном матче «Флорида» разобралась с «Тампой-Бэй» (3:2), но в паре других поединков против «Лайтнинг» команда Кенневилля уступила (2:6, 2:4).

    «Питтсбург»

    Парни из Пенсильвании уже успели провести одну встречу в НХЛ, после которой остались с двумя очками на счету. В дебютной игре «Пингвинз» грохнули «Тампу» (6:2).

    В матче с «Лайтнинг» «Питтсбург» заполучил преимущество в три шайбы, а затем бахнул еще трешку в пустые ворота действующих чемпионов.

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    • К новому сезону ребята Майка Салливана готовились в течение шести поединков. На старте товарищеского соревнования «Пенс» крупно проиграли «Коламбусу» (0:3).

    Затем «Питтсбург» победил «Баффало» (2:1), «Детройт» (5:1) и снова «Баффало» (5:4 Б). Во втором поединке с «Ред Уингз» команда Салливана уступила (2:4), после чего она успела разделаться с «Блю Джекетс» (4:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Флориды» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Питтсбурга» — 2.72.

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    В прошлом сезоне «Пантерз» смотрелись солидно, но с «Питтсбургом» не пересекались. А вот в трех прошлых очных встречах из пяти последних хоккеисты из Санрайза обыграли противников из Пенсильвании.

    В новой регулярке хозяевам хотелось бы стартовать удачно при родных фанатах, поэтому наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 5.5 за 3.40.

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    «Флорида» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Флорида» прибьет дома «Питтсбург»?
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