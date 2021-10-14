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    «Рейнджерс» начнут сезон с победы в столице?

    «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 14 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Рейнджерс»
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    Райн Линдгрен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.37
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    В прошлом сезоне столичные парни в 56 поединках смогли насобирать 77 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона они оказались вторыми.

    Несмотря на хороший регулярный сезон, в Кубке Стэнли «Вашингтон» снова облажался. Для «Кэпс» все закончилось на стадии 1/8 в зарубе с «Бостоном» (1:4).

    В предсезонной подготовке из шести встреч подопечным Питера Лавиолетта удалось выиграть только в двух. Сперва их снова огорчил «Бостон» (2:3 Б).

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    Затем «Кэпиталз» потерпели поражения от «Нью-Джерси» (4:5, 1:4) и «Филадельфии» (1:3). В последних встречах «Вашингтон» прибил «Бостон» (4:3 ОТ) и «Филадельфию» (5:3).

    «Рейнджерс»

    Для хоккейного клуба с Манхэттена минувший сезон был печальным. В 56 играх он урвал всего 60 баллов и оказался пятым в Восточном дивизионе, пролетев мимо Кубка Стэнли.

    С этого сезона у «Рейнджерс» новый менеджер — Жерар Галлан, с которым команда одержала четыре победы в шести поединках предсезонки.

    В первом товарняке «Рейнджерс» устроили битву с «Айлендерс», в которой уступили без шансов (0:4). А во втором матче «синерубашечники» разделались с «Бостоном» (3:2).

    Далее было противостояние с «Нью-Джерси», его «Рейнджерс» стоит побыстрее забыть (1:7). В трех заключительных встречах команда Галлана победила «Бостон» (4:3 ОТ), «Нью-Джерси» (6:2) и «Айлендерс» (5:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вашингтона» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Рейнджерс» — 2.82.

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    Перед стартом сезона повреждение получил Александр Овечкин. Пока неизвестно, сыграет ли Ови с «рейнджерами», но у «Кэпс» есть еще одна потеря в нападении. Никлас Бэкстрём из-за травмы бедра точно пропустит дебют регулярки.

    У гостей из Нью-Йорка нет серьезных поломок, но зато есть новый тренер, который будет вести перспективный состав к успехам. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче за 2.14.

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    «Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 14.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» начнут сезон с победы в столице?
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