«Вашингтон»
В прошлом сезоне столичные парни в 56 поединках смогли насобирать 77 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона они оказались вторыми.
Несмотря на хороший регулярный сезон, в Кубке Стэнли «Вашингтон» снова облажался. Для «Кэпс» все закончилось на стадии 1/8 в зарубе с «Бостоном» (1:4).
В предсезонной подготовке из шести встреч подопечным Питера Лавиолетта удалось выиграть только в двух. Сперва их снова огорчил «Бостон» (2:3 Б).
Затем «Кэпиталз» потерпели поражения от «Нью-Джерси» (4:5, 1:4) и «Филадельфии» (1:3). В последних встречах «Вашингтон» прибил «Бостон» (4:3 ОТ) и «Филадельфию» (5:3).
«Рейнджерс»
Для хоккейного клуба с Манхэттена минувший сезон был печальным. В 56 играх он урвал всего 60 баллов и оказался пятым в Восточном дивизионе, пролетев мимо Кубка Стэнли.
С этого сезона у «Рейнджерс» новый менеджер — Жерар Галлан, с которым команда одержала четыре победы в шести поединках предсезонки.
В первом товарняке «Рейнджерс» устроили битву с «Айлендерс», в которой уступили без шансов (0:4). А во втором матче «синерубашечники» разделались с «Бостоном» (3:2).
Далее было противостояние с «Нью-Джерси», его «Рейнджерс» стоит побыстрее забыть (1:7). В трех заключительных встречах команда Галлана победила «Бостон» (4:3 ОТ), «Нью-Джерси» (6:2) и «Айлендерс» (5:4 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Вашингтона» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Рейнджерс» — 2.82.
Перед стартом сезона
У гостей из Нью-Йорка нет серьезных поломок, но зато есть новый тренер, который будет вести перспективный состав к успехам. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче за 2.14.