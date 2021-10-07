В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкий клуб имеет в своей копилке 13 баллов, которые он отобрал в 13 встречах. В турнирной таблице Запада клуб занимает девятое место.

В 20-х числах прошлого месяца «Северстали» удалось оформить самую длинную для нее беспроигрышную серию в текущем сезоне. Она включила в себя четыре матча.

У себя дома подопечные Андрея Разина разделались с «Салаватом Юлаевым» (2:1), рижским «Динамо» (2:1 ОТ) и «Сибирью» (1:0). А затем в Латвии «сталь» снова огорчила динамовцев (0:2).

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После упомянутого отрезка «Северсталь» дважды кряду оступилась. На чужой территории парни Андрея Разина влетели «Йокериту» (1:4) и «Спартаку» (0:2).

«Локомотив»

На счету ярославской команды сейчас 14 очков. Свои баллы она одержала в 14 матчах, благодаря чему сумела подняться на седьмую позицию в таблице Запада.

В одних из последних встреч сентября «Локомотив» на «Арене-2000» потерпел поражения от «Йокерита» (1:4) и «Витязя» (2:3), после чего случились перемены в тренерском штабе.

На игру против «Салавата Юлаева» 25-го числа команду временно вывел Юшкевич. Тот матч «Локо» также сдал (2:3 ОТ). Сейчас «железнодорожниками» руководит Игорь Никитин.

На старте его нового вызова «Локомотив» одержал победы над «Авангардом» (4:1), «Витязем» (4:1) и «Барысом» (4:3). А в последнем на сегодня матче «Локо» минимально уступил СКА (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Северстали» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.92, на ничью они дают коэффициент 4.00, а на победу «Локомотива» — 2.16.

В паре недавних матчей «сталь» уступила серьезным ребятам с Запада. Очевидно, что в играх с потенциально грозными противниками у коллектива из Череповца не все идеально.