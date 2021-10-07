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    В Череповце игра сложится удачно для «Локо»?

    «Северсталь» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч КХЛ 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Локомотив»
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    Егор Коршков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Череповецкий клуб имеет в своей копилке 13 баллов, которые он отобрал в 13 встречах. В турнирной таблице Запада клуб занимает девятое место.

    В 20-х числах прошлого месяца «Северстали» удалось оформить самую длинную для нее беспроигрышную серию в текущем сезоне. Она включила в себя четыре матча.

    У себя дома подопечные Андрея Разина разделались с «Салаватом Юлаевым» (2:1), рижским «Динамо» (2:1 ОТ) и «Сибирью» (1:0). А затем в Латвии «сталь» снова огорчила динамовцев (0:2).

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    После упомянутого отрезка «Северсталь» дважды кряду оступилась. На чужой территории парни Андрея Разина влетели «Йокериту» (1:4) и «Спартаку» (0:2).

    «Локомотив»

    На счету ярославской команды сейчас 14 очков. Свои баллы она одержала в 14 матчах, благодаря чему сумела подняться на седьмую позицию в таблице Запада.

    В одних из последних встреч сентября «Локомотив» на «Арене-2000» потерпел поражения от «Йокерита» (1:4) и «Витязя» (2:3), после чего случились перемены в тренерском штабе.

    На игру против «Салавата Юлаева» 25-го числа команду временно вывел Юшкевич. Тот матч «Локо» также сдал (2:3 ОТ). Сейчас «железнодорожниками» руководит Игорь Никитин.

    На старте его нового вызова «Локомотив» одержал победы над «Авангардом» (4:1), «Витязем» (4:1) и «Барысом» (4:3). А в последнем на сегодня матче «Локо» минимально уступил СКА (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.92, на ничью они дают коэффициент 4.00, а на победу «Локомотива» — 2.16.

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    В паре недавних матчей «сталь» уступила серьезным ребятам с Запада. Очевидно, что в играх с потенциально грозными противниками у коллектива из Череповца не все идеально.

    «Локо» после смены тренера успел солидно прибавить в атаке. Это должно сыграть на руку команде в гостевом поединке. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» в матче за 2.60.

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    «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на хоккей. В Череповце игра сложится удачно для «Локо»?
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