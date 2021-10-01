«Металлург» Мг
Магнитогорский клуб в 11 встречах заработал 20 очков, что поместило его на первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.
Первое и пока единственное поражение в сезоне от «Салавата Юлаева» 7 сентября (2:7) стало для «Магнитки» отправной точкой в ее дальнейшей беспроигрышной серии.
В восьми следующих матчах «Металлург» Мг выдал победы, забрасывая в каждой встрече 3+ шайбы. Сперва дома «лисы» прибили «Адмирал» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:0) и «Авангард» (7:4).
В гостях подопечные Ильи Воробьева разделались с «Амуром» (6:2), «Адмиралом» (5:0) и «Сибирью» (3:1). В последних поединках «Металлург» Мг обыграл ЦСКА (4:0) и «Барыс» (4:3).
«Автомобилист»
Коллектив из Екатеринбурга имеет в своем активе 13 баллов, которые он отвоевал в 12 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции клуб замкнул пятерку лучших.
После двух поражений на старте сезона «Автомобилист» выдал отрезок из четырех побед, во время которого команда обыграла СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).
А во встречах с прошлыми финалистами Кубка Гагарина команда Билла Питерса дважды уступила. Проиграла она «Авангарду» (1:3) и ЦСКА (2:3 ОТ).
После крупной домашней победы над «Динамо» Минск (7:3) «Автомобилист» пережил еще три потери. Уступили екатеринбуржцы «Трактору» (1:2 Б), «Барысу» (4:5 ОТ) и «Салавату» (2:3).
Прогноз и ставка
Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Автомобилиста» — 3.34.
«Магнитка» в пяти домашних встречах из шести в текущем сезоне победила. При этом в четырех матчах в родных стенах «сталевары» и их противники
Сейчас их соперником будет «Автомобилист», который тоже любит под настроение забивать много. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.34.