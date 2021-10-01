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    Очередной домашний матч «Магнитки» получится результативным

    «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч КХЛ 1 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Автомобилист»
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    Денис Зернов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 1 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб в 11 встречах заработал 20 очков, что поместило его на первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

    Первое и пока единственное поражение в сезоне от «Салавата Юлаева» 7 сентября (2:7) стало для «Магнитки» отправной точкой в ее дальнейшей беспроигрышной серии.

    В восьми следующих матчах «Металлург» Мг выдал победы, забрасывая в каждой встрече 3+ шайбы. Сперва дома «лисы» прибили «Адмирал» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:0) и «Авангард» (7:4).

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    В гостях подопечные Ильи Воробьева разделались с «Амуром» (6:2), «Адмиралом» (5:0) и «Сибирью» (3:1). В последних поединках «Металлург» Мг обыграл ЦСКА (4:0) и «Барыс» (4:3).

    «Автомобилист»

    Коллектив из Екатеринбурга имеет в своем активе 13 баллов, которые он отвоевал в 12 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции клуб замкнул пятерку лучших.

    После двух поражений на старте сезона «Автомобилист» выдал отрезок из четырех побед, во время которого команда обыграла СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).

    А во встречах с прошлыми финалистами Кубка Гагарина команда Билла Питерса дважды уступила. Проиграла она «Авангарду» (1:3) и ЦСКА (2:3 ОТ).

    После крупной домашней победы над «Динамо» Минск (7:3) «Автомобилист» пережил еще три потери. Уступили екатеринбуржцы «Трактору» (1:2 Б), «Барысу» (4:5 ОТ) и «Салавату» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Автомобилиста» — 3.34.

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    «Магнитка» в пяти домашних встречах из шести в текущем сезоне победила. При этом в четырех матчах в родных стенах «сталевары» и их противники пробивали тотал больше 6.

    Сейчас их соперником будет «Автомобилист», который тоже любит под настроение забивать много. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.34.

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    «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на хоккей. Очередной домашний матч «Магнитки» получится результативным
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