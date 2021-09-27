В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Барыс Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

В девяти играх казахстанцы сумели отвоевать у соперников 8 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает восьмую позицию.

Первую победу в сезоне «Барыс» оформил 8 сентября в домашнем матче с «Амуром» (3:2). Перед этим парни из Нур-Султана пережили два поражения в играх с «Салаватом» (1:5) и «Магниткой» (1:2).

После встречи с хабаровчанами подопечные Юрия Михайлиса крупно влетели «Спартаку» (1:4) и разделались с ЦСКА, а затем они уступили «Динамо» Рига (2:3), «Йокериту» (2:3 Б) и схлопотали ответку московских «армейцев» (1:2 ОТ).

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Трехматчевую серию неудач «Барыс» прервал в родных стенах 25 числа. В противостоянии с «Сибирью» ребята Михайлиса вырвали победу в овертайме (2:1 ОТ).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы после десяти сыгранных поединков имеют в резерве 12 пунктов, что делает команду пятой в рейтинге Восточной конференции.

На старте регулярки «Автомобилист» потерпел поражения от «Металлурга» Мг (2:6) и «Салавата Юлаева» (2:4), после чего выдал четыре победы подряд.

Команда Билла Питерса снесла СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1). Но после серии удачных матчей «Авто» проиграло «Авангарду» (1:3) и ЦСКА (2:3 ОТ).

В минувшую среду коллектив с Урала у себя дома растоптал «Динамо» Минск (7:3). Последняя же игра закончилась для «Автомобилиста» поражением от «Трактора» (1:2 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Автомобилиста» — 2.21.

В недавнем домашнем матче казахстанскому клубу удалось наконец-то победить впервые за четыре поединка, а вот екатеринбуржцы в недавней игре потеряли очки.