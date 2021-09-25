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    На «Хартвалл Арене» игра раскроется в первом периоде

    «Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Сочи»
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    Брайан О’Нилл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Йокерит» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 16:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
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    «Йокерит»

    Финская команда успела провести в регулярке десять матчей, в которых смогла затащить 16 баллов. В таблице Западной конференции она находится на втором месте.

    В паре поединков на старте сезона «Йокерит» проиграл «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). Но после неудачных матчей в начале «шуты» никому больше не уступили.

    Первые очки в регулярке подопечные Лаури Марьямяки одержали во встрече с «Трактором» (5:4 ОТ). А в следующих выездных матчах финны победили «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2).

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    На «Хартвалл Арене» «Йокерит» разобрался с «Локомотивом» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барысом» (3:2 Б). За пределами Финляндии «джокеры» прибили «Локо» (4:1) и «Торпедо» (4:2).

    «Сочи»

    Коллектив из Краснодарского края находится на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 8 очками, добытыми в 10 встречах.

    Нынешнюю регулярку «Сочи» встретил парой побед. Разделались сочинцы с «Амуром» (4:0) и «Витязем» (6:5 ОТ). После неплохого начала «леопарды» потерпели шесть поражений.

    Упомянутая серия потерь состояла из матчей с ЦСКА (1:4), «Торпедо» (1:2), «Куньлунем» (2:3 Б), «Ак Барсом» (2:3 Б), СКА (0:2) и опять с «Ак Барсом» (0:1).

    Третью победу в сезоне «Сочи» сумел завоевать в противостоянии с «Нефтехимиком» (1:0). А 23 числа подопечные Евгения Ставровского были раздавлены «Динамо» Москва (0:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 1.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Сочи» — 6.65.

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    В шести матчах из восьми, в которых финны победили, минимум 2 шайбы зрители видели уже в первой двадцатиминутке.

    Команда Лаури Марьямяки старается сразу завладеть преимуществом и не любит откладывать это дело в нижний ящик. В поединке с «Сочи» голы также посыпятся на старте. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.03.

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    «Йокерит» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на хоккей. На «Хартвалл Арене» игра раскроется в первом периоде
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