В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Йокерит» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финская команда успела провести в регулярке десять матчей, в которых смогла затащить 16 баллов. В таблице Западной конференции она находится на втором месте.

В паре поединков на старте сезона «Йокерит» проиграл «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). Но после неудачных матчей в начале «шуты» никому больше не уступили.

Первые очки в регулярке подопечные Лаури Марьямяки одержали во встрече с «Трактором» (5:4 ОТ). А в следующих выездных матчах финны победили «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2).

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На «Хартвалл Арене» «Йокерит» разобрался с «Локомотивом» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барысом» (3:2 Б). За пределами Финляндии «джокеры» прибили «Локо» (4:1) и «Торпедо» (4:2).

«Сочи»

Коллектив из Краснодарского края находится на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 8 очками, добытыми в 10 встречах.

Нынешнюю регулярку «Сочи» встретил парой побед. Разделались сочинцы с «Амуром» (4:0) и «Витязем» (6:5 ОТ). После неплохого начала «леопарды» потерпели шесть поражений.

Упомянутая серия потерь состояла из матчей с ЦСКА (1:4), «Торпедо» (1:2), «Куньлунем» (2:3 Б), «Ак Барсом» (2:3 Б), СКА (0:2) и опять с «Ак Барсом» (0:1).

Третью победу в сезоне «Сочи» сумел завоевать в противостоянии с «Нефтехимиком» (1:0). А 23 числа подопечные Евгения Ставровского были раздавлены «Динамо» Москва (0:4).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 1.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Сочи» — 6.65.

В шести матчах из восьми, в которых финны победили, минимум 2 шайбы зрители видели уже в первой двадцатиминутке.