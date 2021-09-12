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    «Ак Барс» удачно съездит в Минск?

    «Динамо» Минск — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Ак Барс»
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    Дмитрий Воронков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Минск-Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
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  • 4.40
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Хоккеисты из Белоруссии успели поучаствовать в четырех матчах, в которых набрали 4 балла, а также забили и пропустили по 10 голов. В таблице Запада команда идет шестой.

    Первую игру сезона «Динамо» Минск провело в Москве, где пыталось навязать борьбу московскому «Динамо». Но той самой борьбы не получилось, «зубры» потерпели разгромное поражение (1:4).

    Во второй встрече подопечные Крэйга Вудкрофта добыли первые очки. В матче против «Северстали» в Череповце гости из Минска выиграли крупно (4:1).

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    Удачным для «Динамо» Минск получился и выезд в Ярославль, где белорусы разобрались с «Локомотивом» (4:3). А дома команда Вудкрофта проиграла «Автомобилисту» (1:2).

    «Ак Барс»

    Команда из Татарстана вышла на лед пять раз и заработала 5 очков. С разницей забитых/пропущенных 10:10 она занимает шестую позицию в Восточной конференции.

    Стартовал в новом сезоне «Ак Барс» многообещающе. Дома казанцы разделались с «Йокеритом» (3:0). Но уже во второй игре они решили растранжирить очки, сдавшись «Куньлуню» (3:4).

    После непонятного поражения в поединке с китайским клубом парни Дмитрия Квартальнова встретились дома с «Торпедо». В этом матче «Ак Барс» также остался с пустыми карманами (1:3).

    Еще одну потерю баллов команда пережила в игре с ЦСКА (1:2 ОТ). В последнем же поединке «Ак Барс» вырвал победу у «Витязя» в Подольске (2:1 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Минск оценивается в 3.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Ак Барса» — 1.81.

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    Старт сезона выдался для казанцев не таким легким, как того ожидала команда Дмитрия Квартальнова.

    Но поединок с не самым мощным оппонентом Западной конференции должен помочь им немного улучшить ситуацию в таблице. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 2.17.

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    «Динамо» Минск — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» удачно съездит в Минск?
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