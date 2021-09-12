«Динамо» Минск
Хоккеисты из Белоруссии успели поучаствовать в четырех матчах, в которых набрали 4 балла, а также забили и пропустили по 10 голов. В таблице Запада команда идет шестой.
Первую игру сезона «Динамо» Минск провело в Москве, где пыталось навязать борьбу московскому «Динамо». Но той самой борьбы не получилось, «зубры» потерпели разгромное поражение (1:4).
Во второй встрече подопечные Крэйга Вудкрофта добыли первые очки. В матче против «Северстали» в Череповце гости из Минска выиграли крупно (4:1).
Удачным для «Динамо» Минск получился и выезд в Ярославль, где белорусы разобрались с «Локомотивом» (4:3). А дома команда Вудкрофта проиграла «Автомобилисту» (1:2).
«Ак Барс»
Команда из Татарстана вышла на лед пять раз и заработала 5 очков. С разницей забитых/пропущенных 10:10 она занимает шестую позицию в Восточной конференции.
Стартовал в новом сезоне «Ак Барс» многообещающе. Дома казанцы разделались с «Йокеритом» (3:0). Но уже во второй игре они решили растранжирить очки, сдавшись «Куньлуню» (3:4).
После непонятного поражения в поединке с китайским клубом парни Дмитрия Квартальнова встретились дома с «Торпедо». В этом матче «Ак Барс» также остался с пустыми карманами (1:3).
Еще одну потерю баллов команда пережила в игре с ЦСКА (1:2 ОТ). В последнем же поединке «Ак Барс» вырвал победу у «Витязя» в Подольске (2:1 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Минск оценивается в 3.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Ак Барса» — 1.81.
Старт сезона выдался для казанцев не таким легким, как того ожидала команда Дмитрия Квартальнова.
Но поединок с не самым мощным оппонентом Западной конференции должен помочь им немного