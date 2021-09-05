«Автомобилист»
Екатеринбуржцы новый сезон встретили матчем на «Уралец-Арене». К сожалению для хозяев, в родных стенах клуб из Среднего Урала серьезно пострадал от «Магнитки» — 2:6.
Статистически «Автомобилист» выглядел не хуже «Металлурга». Стороны нанесли одинаковое число бросков — по 26, а вот на финальном рубеже «Авто» оказалось не таким точным (7.69% реализации).
В прошлом сезоне подопечные Билла Питерса набрали 68 очков и финишировали седьмыми в рейтинге Востока. А в Кубке Гагарина «Автомобилист» вылетел в 1/8 финала.
Перед стартом КХЛ 2021/22 екатеринбуржцы поучаствовали в 12 поединках в рамках товарищеских турниров. В семи матчах «Авто» было сильнее других клубов.
«Салават Юлаев»
В отличие от «Автомобилиста», «Салават Юлаев» провел ярчайший стартовый поединок. В Казахстане уфимцы спокойно разделались с «Барысом» — 5:1.
В матче с оппонентами из Нур-Султана подопечные Томи Ламсы показали хозяевам солидный процент реализации — 17.86%. Всего же в створ ворот зеленые бахнули 28 раз.
Предыдущую регулярку «Салават Юлаев» закончил на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф он завершил выступления на стадии четвертьфинала.
Активно «Салават Юлаев» провел и предсезонную подготовку, которая состояла из девяти встреч. В четырех поединках уфимцы выиграли.
Прогноз и ставка
Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.83.
Первые встречи этих команд
Если говорить о личных матчах, то в пяти последних соперники ни разу не забрасывали больше пяти шайб. Но со свежими силами на старте КХЛ они могут прервать эту статистику. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.02.