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    Каким по результативности получится матч в Екатеринбурге?

    «Автомобилист» — «Салават Юлаев» Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Салават Юлаев» Прогноз и ставка (к
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    «Автомобилист» в матче Кубка губернатора Челябинской области
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — «Салават Юлаев» Прогноз и ставка (к: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 15:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы новый сезон встретили матчем на «Уралец-Арене». К сожалению для хозяев, в родных стенах клуб из Среднего Урала серьезно пострадал от «Магнитки» — 2:6.

    Статистически «Автомобилист» выглядел не хуже «Металлурга». Стороны нанесли одинаковое число бросков — по 26, а вот на финальном рубеже «Авто» оказалось не таким точным (7.69% реализации).

    В прошлом сезоне подопечные Билла Питерса набрали 68 очков и финишировали седьмыми в рейтинге Востока. А в Кубке Гагарина «Автомобилист» вылетел в 1/8 финала.

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед стартом КХЛ 2021/22 екатеринбуржцы поучаствовали в 12 поединках в рамках товарищеских турниров. В семи матчах «Авто» было сильнее других клубов.

    «Салават Юлаев»

    В отличие от «Автомобилиста», «Салават Юлаев» провел ярчайший стартовый поединок. В Казахстане уфимцы спокойно разделались с «Барысом» — 5:1.

    В матче с оппонентами из Нур-Султана подопечные Томи Ламсы показали хозяевам солидный процент реализации — 17.86%. Всего же в створ ворот зеленые бахнули 28 раз.

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  • 31/08/2021

    • Предыдущую регулярку «Салават Юлаев» закончил на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф он завершил выступления на стадии четвертьфинала.

    Активно «Салават Юлаев» провел и предсезонную подготовку, которая состояла из девяти встреч. В четырех поединках уфимцы выиграли.

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.83.

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    Первые встречи этих команд получились результатными, вот только для «Автомобилиста» верховой матч закончился негативно, в то время как «юлаевцы» отпраздновали крупную победу.

    Если говорить о личных матчах, то в пяти последних соперники ни разу не забрасывали больше пяти шайб. Но со свежими силами на старте КХЛ они могут прервать эту статистику. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.02.

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    «Автомобилист» — «Салават Юлаев» Прогноз и ставка (к: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на хоккей. Каким по результативности получится матч в Екатеринбурге?
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