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    Как долго «Вегас» провозится с «Монреалем»?

    «Вегас» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.41) на хоккейный матч Кубка Стэнли 17 июня 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Монреаль»
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    Ник Холден
    Во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 17 июня. Начало встречи — в 04:00 мск. «Вегас» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    В 1/8 финала команда из Невады встретилась с «Миннесотой». Противостояние тяжеловесов Западного дивизиона продлилось семь матчей. Начали «рыцари» эту серию с поражения (0:1 ОТ).

    После неудачного старта «Вегас» ответил «дикарям» тремя победами кряду (3:1; 5:2; 4:0). Находясь в шаге от 1/4 финала, «отбросы» умудрились слить две встречи (2:4; 0:3), а в седьмой игре «Годен Найтс» разнесли гостей из Сент-Пола (6:2).

    Следующий плей-офф раунд также стартовал для команды Питера Дебура не лучшим образом, так как «Вегас» в гостях пару раз уступил «Колорадо» (1:7; 2:3 ОТ).

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    Но после проигранных матчей «рыцари» четырежды прибили «Эвеланш» (3:2; 5:1; 3:2 ОТ; 6:3). Полуфинал начался для хоккеистов из Парадайса с победы над «Монреалем» (4:1).

    «Монреаль»

    Канадский клуб из Квебека на старте Кубка Стэнли попал на «Торонто». В противостоянии с первой командой Северного дивизиона «Хабс» неожиданно оказались сильнее.

    В дебютном матче «Монреаль» победил (2:1), а в трех других поединках «трехцветные» уступили (1:5; 1:2; 0:4). К счастью, «Хабс» в нужный момент пришли в себя.

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    • В трех матчах после череды неудач команда Доминика Дюшарма одержала верх (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 3:1). В четвертьфинале «трехцветные» пересеклись с «Виннипегом».

    В дуэли с «Джетс» «Монреаль» изначально также считался слабой стороной, однако смог четырежды кряду прибить оппонентов (5:3; 1:0; 5:1; 3:2 ОТ). А в 1/2 «славные» были раздавлены «Вегасом» на старте (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Монреаля» — 3.36.

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    Для «Вегаса» это был первый стартовый матч в Кубке Стэнли, в котором он не проиграл. Но на этой стадии у ребят из Парадайса далеко не самый мощный соперник.

    В текущей серии «Голден Найтс» способны победить всухую. Во втором домашнем матче они сразу же начнут уничтожать «Монреаль». Наши прогноз и ставка — «Вегас» выиграет первый период с коэффициентом 2.41.

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