Кубок Стэнли. «Вегас» с победы стартовал в серии против «Монреаля»

«Вегас» — «Монреаль» 4:1

«Вегас» выиграл у «Монреаля» в первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли со счетом 4:1.

В составе «рыцарей» отличились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. У «Канадиенс» единственную шайбу забросил Коул Кофилд. Защитник канадцев Александр Романов завершил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ Плей-офф 1/2 финала. Первый матч «Вегас» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Теодор — 1 (Макнэбб, Стивенсон), 9:15 — 1:0. Мартинес — 3 (Теодор, Смит), 22:18 — 2:0. Кауфилд — 1 (бол., Тоффоли, Перри), 32:05 — 2:1. Янмарк — 4 (Так, Уайтклауд), 32:58 — 3:1. Холден — 2 (Смит, Карлссон), 50:06 — 4:1Вратари: Флери — ПрайсШтраф: 6-8Броски: 30 (8+13+9) — 29 (12+5+12)Счет в серии: 1:0

Счет в серии стал 1:0 в пользу «Вегаса». Следующий матч команды проведут 17 июня.