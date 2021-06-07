«Вегас»
Хоккейный клуб из Невады в 56 играх заработала 82 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона она финишировала на второй позиции.
На стадии 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» встретился с «Миннесотой». В этой напряженной серии команды провели семь матчей. В дебютной игре «клинки» слились «Минни» (0:1 ОТ).
Затем подопечные Питера Дебура трижды прибили «Миннесоту» (3:1; 5:2; 4:0), после чего «Голден Найтс» пережили две неудачи (2:4; 0:3). В финальной встрече «отбросы» разнесли соперников из Сент-Пола (6:2).
В четвертьфинале «Вегас» уступил «Колорадо» в двух гостевых играх (1:7; 2:3 ОТ). В первом поединке на «Т-Мобайл Арене» «Голден Найтс» добыли победу (3:2).
«Колорадо»
Как и оппоненты из Лас-Вегаса, денверский клуб также заработал 82 балла в «регулярке». Но в турнирной таблице Западного дивизиона он оказался лучшим.
В первом раунде на вылет «Колорадо» встретился с «Сент-Луисом». Однако «музыканты», которые не без проблем пробились в плей-офф, не доставили «Эвс» трудностей.
Серия против «Сент-Луиса» началась для «Колорадо» с двух крупных побед на своем льду (4:1; 6:3). Не ослабили хватку «Эвеланш» и в гостях (5:1; 5:2).
В четвертьфинале Кубка Стэнли подопечные Джареда Беднара успели дважды обыграть «Вегас» (7:1; 3:2 ОТ). А в третьем поединке «Колорадо» уступил (2:3).
Прогноз и ставка
Победа «Вегаса» оценивается в 2.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Колорадо» — 2.53.
Сверхрезультативность «Эвеланш» показали в первой игре, после чего они действовали более прагматично.
В четвертом поединке «отбросы», изучившие сильные стороны соперников, попробуют