В четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 7 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Хоккейный клуб из Невады в 56 играх заработала 82 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона она финишировала на второй позиции.

На стадии 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» встретился с «Миннесотой». В этой напряженной серии команды провели семь матчей. В дебютной игре «клинки» слились «Минни» (0:1 ОТ).

Затем подопечные Питера Дебура трижды прибили «Миннесоту» (3:1; 5:2; 4:0), после чего «Голден Найтс» пережили две неудачи (2:4; 0:3). В финальной встрече «отбросы» разнесли соперников из Сент-Пола (6:2).

Все прогнозы на НХЛ

В четвертьфинале «Вегас» уступил «Колорадо» в двух гостевых играх (1:7; 2:3 ОТ). В первом поединке на «Т-Мобайл Арене» «Голден Найтс» добыли победу (3:2).

«Колорадо»

Как и оппоненты из Лас-Вегаса, денверский клуб также заработал 82 балла в «регулярке». Но в турнирной таблице Западного дивизиона он оказался лучшим.

В первом раунде на вылет «Колорадо» встретился с «Сент-Луисом». Однако «музыканты», которые не без проблем пробились в плей-офф, не доставили «Эвс» трудностей.

Серия против «Сент-Луиса» началась для «Колорадо» с двух крупных побед на своем льду (4:1; 6:3). Не ослабили хватку «Эвеланш» и в гостях (5:1; 5:2).

В четвертьфинале Кубка Стэнли подопечные Джареда Беднара успели дважды обыграть «Вегас» (7:1; 3:2 ОТ). А в третьем поединке «Колорадо» уступил (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 2.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Колорадо» — 2.53.

Сверхрезультативность «Эвеланш» показали в первой игре, после чего они действовали более прагматично.