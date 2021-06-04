В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 4 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В регулярном сезоне Нью-Йоркская команда заработала 71 балл. В турнирной таблице Восточного дивизиона она оказалась четвертой. В плей-офф Кубка Стэнли «Айлс» пересеклись с «Питтсбургом».

Противостояние с «пингвинами» «Айлендерс» затащили в шести матчах. На старте их серии «островитяне» добыли победу на «PPG Paints-арене» в дополнительное время (4:3 ОТ).

В паре следующих встреч команда Барри Троца пережила неудачи (1:2; 4:5). Однако в трех других поединках хоккеисты с Бруклина выступили здорово (4:1; 3:2 ОТ; 5:3).

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В дебютном матче в рамках четвертьфинала «Айлендерс» в «ТД Гарден» крупно влетели «Бостону» (2:5). Но во второй встрече «островитяне» отыгрались в овертайме (4:3 ОТ).

«Бостон»

В ходе регулярного сезона команда из Массачусетса завоевала 73 балла, что позволило ей финишировать третьей в турнирной таблице Восточного дивизиона.

В плей-офф Кубка Стэнли «медведей» ждал «Вашингтон». Первые две встречи прошли в столице Штатов. В дебютном матче «Бостон» потерпел поражение (2:3 ОТ).

А во второй гостевой игре «Брюинз» и сами оказались сильнее в дополнительное время (4:3 ОТ). Победить подопечным Брюса Кэссиди удалось и в трех следующих поединках (3:2 ОТ; 4:1; 3:1).

Четвертьфинальная серия с «Айлендерс» стартовала с убедительной победы «Бостона» (5:2). Еще одна встреча в «ТД Гарден» получилась для «мишек» не такой успешной (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.26, а на победу «Бостона» — 2.24.

Сравняв счет в серии, «Айлендерс» с хорошим настроением возвращаются домой, чтобы в родных стенах поставить «Бостон» на место.