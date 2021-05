Предстоящая игра может стать для канадцев последней на этом чемпионате мира. Кто бы мог подумать, что такая сборная не выйдет в плей-офф, но именно к этому пока все и идет.

Важно отметить, что Канаду может не спасти даже победа над финнами. После шести сыгранных матчей североамериканцы занимают в своей группе всего лишь шестое место.

У стоящих выше Германии и Латвии аналогичное количество очков, но, например, у немцев есть еще два матча.

Day #10 at #IIHFWorlds is in the history books.📖✍️

Here are the standings after 46 games played.⤵️ pic.twitter.com/qof8nEdCFw