Сборная Канады сыграет с Финляндией в рамках заключительного тура на групповом этапе чемпионата мира в Латвии. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:15 мск. Канада — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Предстоящая игра может стать для канадцев последней на этом чемпионате мира. Кто бы мог подумать, что такая сборная не выйдет в плей-офф, но именно к этому пока все и идет.

Важно отметить, что Канаду может не спасти даже победа над финнами. После шести сыгранных матчей североамериканцы занимают в своей группе всего лишь шестое место.

У стоящих выше Германии и Латвии аналогичное количество очков, но, например, у немцев есть еще два матча.

Day #10 at #IIHFWorlds is in the history books.📖✍️

Here are the standings after 46 games played.⤵️ pic.twitter.com/qof8nEdCFw — IIHF (@IIHFHockey) May 30, 2021

Канадцы, как известно, начали турнир с трех поражений, и только после этого пришли в себя. Свои девять очков команда Жерара Галлана набрала в матчах с Норвегией, Казахстаном и Италией.

Интересно, что казахи и норвежцы забросили Канаде по две шайбы. И даже итальянцы смогли забить один гол в игре против самой хоккейной страны в мире.

Финляндия

Тем временем финны уже гарантировали себе участие в плей-офф.

Как и ожидалось, у этой сборной не возникло ни малейших проблем, несмотря на то, что в ее составе, как обычно, было невероятное количество игроков, о которых до этого слышали только самые внимательные любители хоккея.

Сейчас «Суоми» нужно позаботиться только о том, чтобы остаться на первом месте. Для этого в матче с Канадой им желательно набрать три очка. В этом плане многое также будет зависеть от результатов сборной США.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

На групповом этапе Финляндия до сих пор потеряла очки лишь в игре с Казахстаном, потерпев поражения в серии буллитов. Все остальных команда Юкки Ялонена обыграла. На уровне сборных финский хоккей по-прежнему один из лучших.

Прогноз и ставка

На Канаду в этом матче можно поставить за 2.38, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.98, а победу Финляндии — за 2.57.

Плей-офф ЧМ без Канады — это, на самом деле, не так уж и хорошо, с ней всегда есть какая-то особенная интрига. Но финны наверняка постараются «убрать» конкурента.

Тем более им это вполне под силу.

Есть один очень мощный факт. Три предыдущих матча между этими сборными на чемпионатах мира завершились победами Финляндии. В 2019 году финны хлопнули Канаду в финале ЧМ, а перед этим дважды обыгрывали ее в рамках группового этапа.

А у этой Канады слишком много слабых мест, чтобы можно было с уверенностью ставить на ее победу.

Ставка — победа Финляндии с форой (0) за 1.99.