Сборная России сыграет против команды Словакии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 24 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. Словакия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Словаки пока не потеряли ни одного очка, что, впрочем, вряд ли можно считать неожиданностью. Серьезных соперников у них пока не было.

В первом туре словацкая сборная Словакии одержала победу над Белоруссией — 5:2. Небольшие проблемы были только в третьем периоде, когда соперник едва не вернул интригу, несмотря на то, что уступал 0:4. Словакам повезло, что при счёте 4:2 в их пользу Егор Шарганович не реализовал буллит.

А во втором матче Словакия, как и ожидалось, выиграла у Великобритании. Правда, по счету уверенной победу не назовешь — всего лишь 2:1. Но по игре было видно, что словаки могут в любой момент прибавить и положить ещё парочку шайб.

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Тут ещё наверняка сыграла роль психология. Команда Крэйга Рэмзи наверняка держала в уме предстоящую встречу с Россией.

Россия

Для России чемпионат мира начался с тяжелейшего матча против Чехии. Но результат порадовал — победа со счётом 4:3.

На фоне того, как провели первые матчи другие фавориты (Канада проиграла Латвии, шведы сенсационно уступили Латвии), надо просто порадоваться и идти дальше. Самое главное, что удалось избежать истерики и паники , которая обязательно началась бы в случае поражения.

Хотя некоторые наверняка будут делать акцент на том, что Михаил Григоренко чудом забросил решающую шайбу на последней минуте матча.

После трёх крайне неудачных матчей в рамках Евротура незадолго до ЧМ сложно не заметить прогресс в игре команды Валерия Брагина. Понятно, что изменения в лучшую сторону связаны, прежде всего, с интеграцией в состав игроков из НХЛ, без них все было бы намного хуже.

Во втором матче сборная России, как и Словакия, обыграла Великобританию, только с более внушительным счётом — 7:1. При этом четыре шайбы россияне уже забросили через пять минут после стартового вбрасывания.

Прогноз и ставка

На Россию в основное время можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу Словакии — за 10.50.

Двух мнений тут не может быть — сборная России лучше по всем возможным критериям. У словаков же были непростые отрезки даже в игре с белорусами.

По-хорошему, россияне должны забрасывать четыре-пять шайб и спокойно идти дальше.

Ставка — тотал России больше 4,0 за 1.69. К третьему матчу команда уже должна набрать ход, плюс волнения будет уже в разы меньше, чем на старте турнира.

И ещё один интересный вариант — ставка на то, что Россия забьёт в каждом периоде за 2.11.