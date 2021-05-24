Словакия
Словаки пока не потеряли ни одного очка, что, впрочем, вряд ли можно считать неожиданностью. Серьезных соперников у них пока не было.
В первом туре словацкая сборная Словакии одержала победу над Белоруссией — 5:2. Небольшие проблемы были только в третьем периоде, когда соперник едва не вернул интригу, несмотря на то, что уступал 0:4. Словакам повезло, что при счёте 4:2 в их пользу Егор Шарганович не реализовал буллит.
А во втором матче Словакия, как и ожидалось, выиграла у Великобритании. Правда, по счету уверенной победу не назовешь — всего лишь 2:1. Но по игре было видно, что словаки могут в любой момент прибавить и положить ещё парочку шайб.
Тут ещё наверняка сыграла роль психология. Команда Крэйга Рэмзи
Россия
Для России чемпионат мира начался с тяжелейшего матча против Чехии. Но результат порадовал — победа со счётом 4:3.
На фоне того, как провели первые матчи другие фавориты (Канада проиграла Латвии, шведы сенсационно уступили Латвии), надо просто порадоваться и идти дальше. Самое главное, что
Хотя некоторые наверняка будут делать акцент на том, что Михаил Григоренко чудом забросил решающую шайбу на последней минуте матча.
После трёх крайне неудачных матчей в рамках Евротура незадолго до ЧМ сложно не заметить прогресс в игре команды Валерия Брагина. Понятно, что изменения в лучшую сторону связаны, прежде всего, с интеграцией в состав игроков из НХЛ, без них все было бы намного хуже.
Во втором матче сборная России, как и Словакия, обыграла Великобританию, только с более внушительным счётом — 7:1. При этом четыре шайбы россияне уже забросили через пять минут после стартового вбрасывания.
Прогноз и ставка
На Россию в основное время можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу Словакии — за 10.50.
Двух мнений тут не может быть — сборная России лучше по всем возможным критериям. У словаков же были непростые отрезки даже в игре с белорусами.
По-хорошему, россияне
Ставка — тотал России больше 4,0 за 1.69. К третьему матчу команда уже должна набрать ход, плюс волнения будет уже в разы меньше, чем на старте турнира.
И ещё один интересный вариант — ставка на то, что Россия забьёт в каждом периоде за 2.11.