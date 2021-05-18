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    «Колорадо» добудет победу в первом матче Кубка Стэнли?

    «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч Кубка Стэнли 18 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сент-Луис»
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    Алекс Ньюхук
    В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет на «Болл Арене» 18 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 18 Мая 2021 года
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    «Колорадо»

    В турнирной таблице Западного дивизиона денверскому клубу удалось выскочить на первое место. В 56 поединках регулярного чемпионата он завоевал 82 очка.

    В «регулярке» «Колорадо» одержал 39 побед, 35 из которых завершились в основное время. Набирали баллы «Эвс» в 73.2% матчей. А под занавес сезона они выиграли 5 встреч кряду.

    В начале упомянутой серии подопечные Джареда Беднара провели две игры в Калифорнии против «Лос-Анджелеса». Оба поединка в «Стейплс Центре» «Эвеланш» затащили с одинаковым счетом — 3:2.

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    Затем состоялась битва лидеров «Запада», в ходе которой «Колорадо» одолел «Вегас» (2:1). Позже «Эвс» на своем льду прошлись катком по «Лос-Анджелесу» (6:0; 5:1).

    «Сент-Луис»

    Команде из Миссури посчастливилось финишировать четвертой в рейтинге Западного дивизиона. В 56 поединках регулярного чемпионата она смогла заработать 63 балла.

    В 56 встречах НХЛ «Сент-Луис» добыл 27 побед. И только 19 матчей «музыканты» затащили в основное время. В трех играх из шести последних «ноты» уступили соперникам.

    Сперва на своем льду подопечные Крэйга Беруби неожиданно слились «Анахайму» (2:3 Б), а затем на «Т-Мобайл Арене» они дважды потеряли очки в дуэли с «Вегасом» (3:4 ОТ; 1:4).

    Улучшить итоговое положение дел «Сент-Луису» удалось в трех следующих матчах. В этих поединках «музыканты» разобрались с «Лос-Анджелесом» (2:1 ОТ) и обыграли «Миннесоту» (4:0; 7:3).

    Прогноз

    Победа «Колорадо» оценивается в 1.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Сент-Луиса» — 4.52.

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    В общем зачете НХЛ «Колорадо» оказался лучшей командой. С такими серьезными амбициями «Эвс» готовы биться за высокие места в Кубке Стэнли.

    На старте плей-офф у коллектива Беднара не самый сложный соперник, с которым «Эвеланш» должны разбираться уже в первом поединке. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 1.98.

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