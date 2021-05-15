В матче чешских игр Евротура Чехия сыграет с Россией. Матч пройдет на «Арене О2» в Праге 15 мая. Начало встречи — в 16:00 мск. Чехия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

В 11 играх Евротура сезона 2020/21 чешской команде удалось заработать 16 очков, благодаря чему она находится на втором месте в общем рейтинге с разницей голов — 26:29.

В Кубке Карьяла Чехия одержала победы над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0), а также уступила России (0:3). В итоге она набрала 6 баллов и оказалась второй, отпустив «красную машину» на 2 пункта.

В Кубке Первого канала подопечные Филипа Пешана получили 3 балла и были последними. А в ходе шведских игр Beijer «львы» и вовсе заработали всего 2 очка, из-за чего финишировали четвертыми.

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На домашнем Евротуре сборная Чехии пока чувствует себя уверенно. Она лидирует в таблице с 5 баллами. В паре поединков ребята Пешана победили Финляндию (2:1) и Швецию (3:2 ОТ).

Россия

Сборная России в 11 встречах Евротура заработала 27 очков. В общем зачете она с большим отрывом лидирует. В своих матчах команда забила 43 шайбы, а в ее сетке побывало 23 гола.

Уверенные выступления Россия начала демонстрировать в Кубке Карьяла, когда победила Финляндию (6:2), Швецию (2:1 Б) и Чехию (3:0). Набрав 8 баллов, она оказалась первой.

В Кубке Первого канала «красная машина» прихлопнула шведов (4:3 Б), чехов (4:1) и финнов (5:1). Снова россияне заняли первое место с 8 очками в копилке.

С таким же результатом сборная финишировала и в Кубке Beijer. А в чешских играх Россия пока третья. В Праге подопечные Валерия Брагина победили Швецию (6:4) и крупно слились Финляндии (1:4).

Прогноз

Победа Чехии оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу России — 2.49.

Крупное поражение в игре с финнами серьезно помешало команде Брагина максимально красиво закончить Евротур без поражений. Однако в общем зачете у нее и так все прекрасно.

Чехия близка к тому, чтобы завершить домашний созыв в качестве лидера, однако без боя Россия сливаться хозяевам не намерена. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.73.