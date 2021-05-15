ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит? Фрагмент матчаЛишние проблемы. Борьба «Челси» за топ-4 усложняется «Колорадо»НХЛ. «Колорадо» завоевал Президентский кубок, «Сент-Луис» разгромил «Миннесоту»
  • 10:27
    • Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на следующий сезон
  • 08:40
    • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
  • 07:29
    • Месси ведет поиски дома в Париже
  • 00:12
    • «Ливерпуль» победил «МЮ» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ
    Все новости спорта

    Финальный матч России на Евротуре будет результативным?

    Чехия — Россия. Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч чешских игр Евротура 15 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Чешские хоккейные игры Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную России
    Прогноз и ставки на Чехия — Россия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Слепышев
    В матче чешских игр Евротура Чехия сыграет с Россией. Матч пройдет на «Арене О2» в Праге 15 мая. Начало встречи — в 16:00 мск. Чехия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чехия

    В 11 играх Евротура сезона 2020/21 чешской команде удалось заработать 16 очков, благодаря чему она находится на втором месте в общем рейтинге с разницей голов — 26:29.

    В Кубке Карьяла Чехия одержала победы над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0), а также уступила России (0:3). В итоге она набрала 6 баллов и оказалась второй, отпустив «красную машину» на 2 пункта.

    В Кубке Первого канала подопечные Филипа Пешана получили 3 балла и были последними. А в ходе шведских игр Beijer «львы» и вовсе заработали всего 2 очка, из-за чего финишировали четвертыми.

    Все прогнозы на хоккей

    На домашнем Евротуре сборная Чехии пока чувствует себя уверенно. Она лидирует в таблице с 5 баллами. В паре поединков ребята Пешана победили Финляндию (2:1) и Швецию (3:2 ОТ).

    Россия

    Сборная России в 11 встречах Евротура заработала 27 очков. В общем зачете она с большим отрывом лидирует. В своих матчах команда забила 43 шайбы, а в ее сетке побывало 23 гола.

    Уверенные выступления Россия начала демонстрировать в Кубке Карьяла, когда победила Финляндию (6:2), Швецию (2:1 Б) и Чехию (3:0). Набрав 8 баллов, она оказалась первой.

  • Наши одержали 10 побед подряд на Евротуре!
  • СМИ — о победе сборной России над Швецией в стартовом матче Чешских игр
  • Вчера

    • В Кубке Первого канала «красная машина» прихлопнула шведов (4:3 Б), чехов (4:1) и финнов (5:1). Снова россияне заняли первое место с 8 очками в копилке.

    С таким же результатом сборная финишировала и в Кубке Beijer. А в чешских играх Россия пока третья. В Праге подопечные Валерия Брагина победили Швецию (6:4) и крупно слились Финляндии (1:4).

    Прогноз

    Победа Чехии оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу России — 2.49.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Крупное поражение в игре с финнами серьезно помешало команде Брагина максимально красиво закончить Евротур без поражений. Однако в общем зачете у нее и так все прекрасно.

    Чехия близка к тому, чтобы завершить домашний созыв в качестве лидера, однако без боя Россия сливаться хозяевам не намерена. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.24
  • Прогноз на матч Зверев — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь — Шаньдунь Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Барти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Цанчжоу Майти Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астана — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швентек — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эспаньол — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оклахома — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Виннипег — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» выиграла 9-й титул кряду
  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
    • 02:02 10/05/2021     «Спартак» — «Химки»
  • Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой
    • 02:09 11/05/2021     «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золото
  • Ла Лига: расклады в борьбе за чемпионство
    • 04:04 12/05/2021
    Чехия — Россия: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 15.05.2021. Прогнозы на хоккей. Финальный матч России на Евротуре будет результативным?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры