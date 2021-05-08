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    Чем закончится встреча «Миннесоты» и «Анахайма»?

    «Миннесота» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Анахайм»
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    Кирилл Капризов
    В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 8 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    Команда из Сент-Пола успела провести в чемпионате 52 встречи. За все это время она заработала 71 балл и оказалась на третьем месте в турнирной таблице Западного дивизиона.

    С 14 по 25 апреля «Миннесота» победила в семи матчах кряду. Она обыграла «Аризону» (5:2), «Сан-Хосе» (3:2; 5:2), снова «Аризону» (5:2; 4:1), «Лос-Анджелес» (4:2) и еще раз «Сан-Хосе» (6:3).

    Оборвалась победная серия коллектива Джоэля Кенневилля 29 апреля, когда на своем льду «дикари» уступили «Сент-Луису» (3:4). Проиграла «Минни» «Сент-Луису» и в следующей встрече (4:5 ОТ).

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    В третьем же стыковом матче с «музыкантами» «Миннесота» одержала верх (4:3 ОТ). В последних поединках ребята из Сент-Пола по разу победили (6:5) и влетели (2:3 ОТ) «Вегасу».

    «Анахайм»

    Калифорнийская команда застряла на последнем месте в турнирной таблице Западного дивизиона с 41 баллом. Эти очки были добыты в 54 играх регулярного чемпионата.

    Во второй половине апреля «Анахайм» пережил очередную полосу неудач, которая дошла до пяти матчей. В упомянутой серии «Дакс» влетели «Вегасу» (0:4; 2:5), «Лос-Анджелесу» (1:4), «Вегасу» (1:5) и снова «Лос-Анджелесу» (1:4).

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    • После ряда крупных поражений «Анахайму» удалось размочить предыдущие потери победой над «Кингз» (3:2). А еще в двух играх с «монархами» «кряквы» уступили (1:2) и оказались сильнее (6:2).

    После затяжного противостояния с «королями» «Анахайм» отправился в гости в «САП Центр», где проиграл «Сан-Хосе» (1:3) и одолел «Шаркс» в другом поединке (3:2 Б).

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» оценивается в 1.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Анахайма» — 4.60.

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    Этот матч не имеет особой турнирной мотивации. «Миннесота» максимум может выскочить сейчас на второе место в дивизионе, ну а «Анахайм» застрял на дне безнадежно.

    В себя дома «дикари» не будут играть в поддавки и проведут очередной яркий матч. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» с коэффициентом 1.60.

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