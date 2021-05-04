В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 4 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Коллектив из Огайо застрял на последнем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 52 встречах он сумел заработать 43 очка.

С 9 по 26 апреля «Коламбус» пережил девять поражений подряд. Проигрышная серия началась для «мундиров» в родных стенах, где они уступили «Тампе» (4:6) и «Чикаго» (3:4; 3:4 ОТ).

Позже беды «Блю Джекетс» продолжились и в гостевых встречах. На выезде «Коламбус» слился «Далласу» (1:4; 1:5), «Флориде» (2:4; 1:5) и «Тампе-Бэй» (1:5; 1:3).

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Хоть немного сгладить предыдущие неудачи подопечные Джона Тортореллы удалось 28 апреля, когда они минимально обыграли «Детройт» (1:0 Б). В последней встрече «мундиры» слились «Каролине» (1:2 ОТ).

«Нэшвилл»

Коллектив из Теннесси также принял участие в 52 матчах «регулярки». В этих встречах ему удалось заработать 58 очков, что позволяет замыкать сейчас топ-4 в Центральном дивизионе.

Во второй половине апреля «Нэшвилл» пережил два крупных поражения в поединках с «Каролиной» на «PNC-арене» (1:4; 1:3). А затем команду ждали три игры с «Чикаго».

На «Бриджстоун Арене» подопечные Джона Хайнса добыли убедительную победу (5:2). А в «Юнайтед Центре» «саблезубые» уступили (4:5 ОТ) и взяли верх над «Блэкхокс» (3:1).

Три последних матча «Нэшвилл» провел на своем льду. Сперва он победил (4:1) и проиграл (4:7) «Флориде». 2 мая «Предс» вырвали прихлопнули «Даллас» (1:0 ОТ).

Прогноз

Победа «Коламбуса» оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Нэшвилла» — 2.10.

В своем последнем матче «хищники» вырвали победу у прямого конкурента в борьбе за зону плей-офф. Но разрыв между «Далласом» не такой большой, чтобы можно было расслабиться.

Сейчас у команды Хайнса появляется возможность взять очки в игре с последним клубом дивизиона. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.61.