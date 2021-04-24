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    Еще в одном матче с «Чикаго» «Нэшвилл» сыграет удачно?

    «Чикаго» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч НХЛ 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нэшвилл»
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    «Нэшвилл» в игре с «Чикаго» 22 апреля
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 24 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона команда из Иллинойса находится на шестом месте. В 47 поединках регулярного первенства она заработала 49 очков.

    В начале апреля «Чикаго» потерпел два поражения подряд. «Блэкхокс» уступили «Каролине» (3:4) и «Нэшвиллу» (0:3), после чего была победа (4:2) и потеря баллов (1:5) в противостоянии с «Далласом».

    Предыдущие плохие результаты подопечные Джереми Коллитона размочили в двух встречах с «Коламбусом». На «Нэшнуайд Арене» «мундиры» взяли верх (4:3; 4:3 ОТ).

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    В четырех последних поединках были качели. В матчах с «Детройтом» «Чикаго» крупно уступил (1:4), после чего сам раскатал «крылышек» (4:0). Затем состоялись встречи с «Нэшвиллом», в которых «дрозды» проиграли (2:5) и оказались сильнее (5:4 ОТ).

    «Нэшвилл»

    Коллектив из Теннесси провел в регулярном первенстве 48 матчей, в который ему удалось набрать 52 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на четвертом месте.

    В начале месяца «Нэшвилл» крупно проиграл «Далласу» (1:4) и прервал 6-матчевую серию без поражений. Но после нее «Предс» удалось победить «Чикаго» (3:0) и «Детройт» (3:2 Б; 7:1).

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    • Надолго очередной положительный отрезок не затянулся, поскольку уже 11 апреля «саблезубые» влетели «Тампе» (0:3). Позже ребята Джона Хайнса взяли верх над «Далласом» (3:2 Б) и разнесли «Тампу-Бэй» (7:2).

    В четырех недавних встречах «Нэшвилл» трижды потерял очки. Сперва «хищники» проиграли «Каролине» (1:4; 1:3), а после победы над «Чикаго» (5:2) они слились «дроздам» во втором стыковом матче (4:5 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Чикаго» оценивается в 2.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Нэшвилла» — 2.36.

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    После легкой прогулки дома в игре с «Чикаго» 20 апреля «Предс» столкнулись с жестким давлением соперников в их последнем очном матче.

    Коллектив Хайнса пытается зацепиться за плей-офф в противостоянии с двумя клубами, поэтому в очередном поединке с прямыми конкурентами «саблезубые» снова попробуют взять очки и реванш за поражение. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» с форой 0 за 1.74.

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