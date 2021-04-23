В матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл МТС» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Виннипег» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Канадский клуб из провинции Манитоба сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата и заработал за все это время 57 очков. В зачете Северного дивизиона он находится на втором месте.

В начале месяца «Виннипег» уже дважды принимал «Торонто» у себя дома. Но во встречах в «Белл МТС» «бомбардировщики» потерпели поражения (1:3; 1:2 Б).

А после неудачных поединков с лидерами команда Пола Мориса одержала три победы. В этой серии она разобралась с «Оттавой» (4:3) и «Монреалем» (4:2; 5:0).

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Но 13 апреля «Виннипег» уступил «Оттаве» (2:4) и прервал стрик без поражений. В следующих матчах «Джетс» победили «Сенс» (3:2) и раскатали «Торонто» (5:2). А в последней встрече была потеря очков в дуэли с «Эдмонтоном» (0:3).

«Торонто»

Коллектив из Онтарио, Канада, имеет в своем активе 46 сыгранных матчей. На данный момент «кабаны» по-прежнему лидируют в таблице Северного дивизиона с 61 баллом на счету.

С 1 по 11 апреля «Торонто» был непобедим в шести встречах кряду. Его серия стартовала с выездных поединков, в которых «листья» разобрались с «Виннипегом» (3:1; 2:1 Б) и «Калгари» (4:2; 5:3).

Затем на своем льду «Торонто» обыграл «Монреаль» и «Оттаву» (6:5). Прервался же период без потерь 13 апреля. Тогда подопечные Шелдона Кифа слились «Монреалю» (2:4).

С тех пор «листочки» не могут никого обыграть. В четырех матчах кряду «Торонто» оказался слабее «Калгари» (2:3 ОТ), «Виннипега» (2:5) и «Ванкувера» (2:3 ОТ; 3:6).

Прогноз

Победа «Виннипега» оценивается в 2.82, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Торонто» — 2.21.

Лидеры Северного дивизиона сейчас забуксовали, благодаря чему «Виннипег» сумел подобраться к ним на расстояние в 4 очка, имея очную встречу и еще одну игру в запасе.

Разумеется, в дуэли с соперником, у которого не все хорошо, хозяева в «Белл МТС» будут пытаться показать себя с лучшей стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виннипега» больше 2.5 за 1.78.