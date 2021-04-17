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    Добудет ли «Миннесота» третью домашнюю победу подряд?

    «Миннесота» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сан-Хосе»
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    Люк Джонсон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Апреля 2021 года
    Миннесота
  • НХЛ
    •  Миннесота 03:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
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    «Миннесота»

    В турнирной таблице Западного дивизиона команда из Сент-Пола находится на третьем месте. В 41 встрече регулярного первенства ей удалось накопить 53 балла.

    Две предыдущих игры с «Сан-Хосе» «Миннесоте» хотелось бы вычеркнуть, поскольку в них «дикари» дважды потеряли очки (3:4 Б; 2:4).

    Но после неудачных матчей с «акулами» коллектив Дина Эвансона обыграл «Вегас» на выезде (3:2 Б; 2:1). В следующих поединках «Минни» по разу уступила (4:5) и прибила «Колорадо» (8:3).

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    После разгрома «Эвс» «Миннесота» сама была втоптана в лед «Сент-Луисом» (1:9). А затем она проиграла «Блюз» с более скромным счетом (2:3 ОТ). Последний матч «дикари» затащили, разбив «Аризону» (5:2).

    «Сан-Хосе»

    Калифорнийский клуб в 42 встречах регулярного чемпионата набрал 40 очков. В рейтинге Западного дивизиона он расположился на шестой позиции.

    Совсем недавно, а если быть точным, то с 30 марта по 4 апреля, «Сан-Хосе» выдал хорошую серию из четырех побед, которая началась с дуэлей против «Миннесоты» (4:3 Б; 4:2).

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    • В паре следующих матчей коллектив Боба Бугнера обыграл «Лос-Анджелес» (3:0; 3:2). А прервался отрезок без потерь 7 апреля, когда «изумрудные» оказались слабее «Анахайма» (1:5).

    Затем состоялись еще две встречи с «Кингз», в которых «Сан-Хосе» крупно победил (5:2) и уступил (2:4). Без набранных очков «акулы» остались и в последних матчах с «Анахаймом» (0:4; 1:4).

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» оценивается в 1.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Сан-Хосе» — 3.58.

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    Да, «Миннесота» в последнее время транжирит много очков, играет нестабильно и может уступить командам из нижней части таблицы. Но дела у «Сан-Хосе» обстоят еще хуже.

    В трех предыдущих матчах «Шаркс» проиграли, пропустив 4 гола в каждом. «Дикари» помнят о прошлых неудачах с «рыбешками», поэтому дома они хотели бы наказать гостей за былые обиды. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» с форой -1 за 2.07.

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