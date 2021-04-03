В первом матче финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В 60 играх регулярного чемпионата казанская команда заработала 90 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции «коты» оказались на первом месте.

А в плей-офф «Ак Барс» провел пока 8 поединков, победив в каждом. На старте раунда на вылет коллектив из Казани встретился с «Торпедо».

В первом матче команде Дмитрия Квартальнова пришлось потягаться с «автозаводцами», но в итоге они вырвали победу в овертайме (2:1 ОТ). В трех следующих поединках зеленые разгромили соперников из Нижнего Новгорода (4:1; 4:0; 4:1).

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В полуфинале конференции состоялось дерби с «Салаватом Юлаевым». Все четыре матча серии «Ак Барс» затащил и прошел в следующий раунд (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).

«Авангард»

Команда из Омска в 60 встречах регулярного первенства смогла заработать 84 очка. В турнирной таблице Восточной конференции она финишировала второй.

В 1/4 финала «Востока» «Авангард» сыграл с «Автомобилистом». В первых двух поединках «ястребы» добыли победы (3:0; 4:3), а в третьем матче серии было поражение (1:2).

В заключительных встречах с екатеринбуржцами подопечные Боба Хартли оказались сильнее (4:3 ОТ; 3:1). На старте полуфинала конференции омский клуб крупно влетел «Магнитке» (2:5).

Еще в паре матчей с «Металлургом» Мг «Авангард» победил (2:1 ОТ; 3:0), после чего он был раздавлен «лисами» в гостях (1:7). Но в финальных играх команда Хартли выглядела уверенно (4:0; 5:1).

Прогноз

Победа «Ак Барса» в первой игре финала «Востока» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Авангарда» — 3.26.

В «регулярке» два топ-клуба «Востока» пересеклись между собой четырежды. Казанцы добыли всего 2 победы и забили в четырех встречах всего 4 гола.

Но с момента их матчей прошло много времени, и подопечные Дмитрия Квартальнова стали выглядеть увереннее. В плей-офф «коты» только побеждают, забивая много.

Поэтому и в дебютной игре финала они смогут вколотить несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 1.98.