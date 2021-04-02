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    «Питтсбург» в Бостоне отберет очки у хозяев?

    «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Питтсбург»
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    Джейсон Закер
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «ТД Гарден» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    Бостонская команда провела в регулярном чемпионате 32 матча и насобирала в них 41 балл. В турнирной таблице Восточного дивизиона она расположилась на четвертой позиции.

    После нескольких отрезков из потерь очков «Бостон» потихоньку начал избавляться от излишнего транжирства и стал чаще побеждать. В шести недавних встречах «Бис» четырежды выиграли.

    В одном из победных поединков «Бостон» на «PPG Paints-арене» одержал верх над «Питтсбургом» (2:1). А после той встречи «медведи» раскатали «Баффало» (4:1).

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    Четыре недавних матча команда Брюса Кэссиди провела на своем льду. В «ТД Гарден» «Бостон» уступил «Айлендерс» (3:4 ОТ), разобрался с «Баффало» (3:2), а также по разу проиграл (0:1) и победил (5:4 Б) «Джерси».

    «Питтсбург»

    Коллектив из Пенсильвании принял участие в 36 матчах регулярного сезона. Набрав 48 очков, он расположился на второй позиции в турнирной таблице Восточного дивизиона.

    С 6 по 16 марта «Питтсбург» добыл шесть побед подряд, обыграв «Филадельфию» (4:3), «Рейнджерс» (5:1; 4:2), «Баффало» (5:2; 3:0) и «Бостон» (4:1).

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    • В следующих нескольких играх команда Майка Салливана потеряла очки. Сперва «Пенс» уступили «Бостону» (1:2) и «Джерси» (2:3), а после победы над «дьяволами» 20 марта (3:1) «пингвины» снова влетели «Джерси» (1:2 ОТ).

    В других четырех матчах, прошедших на «PPG Paints-арене», «Питтсбург» победил. Пару раз «Пенс» катнули «Баффало» (5:2; 4:0), а затем они дважды разобрались с «Айлендерс» (6:3; 2:1).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 2.24, ничья — в 4.28, а на победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 2.89.

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    Бостонский клуб встретился с «Питтсбургом» в текущем сезоне четыре раза. Трижды «мишки» победили. Однако команду Кэссиди все еще иногда лихорадит, особенно дома, где было проиграно три встречи из пяти последних.

    Команда из Пенсильвании же сейчас чувствует себя уверенно, поэтому ей вполне по силам улучшить статистику очных поединков в нынешнем розыгрыше НХЛ. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» или ничья за 1.71.

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