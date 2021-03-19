В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 19 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В 30 играх регулярного чемпионата хоккеисты с Бруклина сумели отвоевать 42 очка. Сейчас они опустились на второе место в рейтинге Западного дивизиона.

С 1 по 14 марта «Айлендерс» провели продолжительную серию из девяти побед подряд. Она началась с домашней игры против «Питтсбурга» (2:0).

Затем в основное время «островитяне» взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1) и «Баффало» (5:2; 5:2; 5:2). А 10 марта была победа над «Бостоном» по буллитам (2:1 Б).

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В следующих встречах подопечные Барри Троца прибили «Нью-Джерси» (5:3; 3:2; 3:2 Б). В последнем матче «Айлендерс» потерпели первое за долгое время поражение, влетев «Вашингтону» (1:3).

«Филадельфия»

Филадельфийский клуб застрял на пятом месте в зачете Восточного дивизиона. Сейчас на его счету имеется 31 очко, добытое в 27 матчах «регулярки».

В недавних семи встречах «Филадельфия» одержала всего 2 победы. Одна из них была оформлена в игре с последней командой дивизиона «Баффало» 10 марта (5:4 Б).

После матча с «Себс» «Филадельфия» в «Веллс Фарго Центре» принимала «Вашингтон». В двух поединках кряду подопечные Алена Виньо не смогли справиться с гостями из округа Колумбия (3:5; 4:5).

Затем в «Мэдисон Сквер Гарден» «летчики» дважды сыграли с «Рейнджерс». В первом матче «Филадельфия» вырвала победу (5:4 ОТ). А во второй дуэли ее просто втоптали в лед (0:9).

Прогноз

На победу «Айлендерс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.38, а на победу «Филадельфии» — 2.80.

Сейчас у «Филадельфии» все плохо. Команда очень часто остается без очков, а в последней игре она и вовсе была раздавлена.

А коллектив Барри Троца только в недавнем матче впервые проиграл за 10 поединков. «Айлс» сейчас мощно тащат свою кампанию и хромающая «Филадельфия» не будет для них преградой. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче за 1.75.