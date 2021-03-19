«Айлендерс»
В 30 играх регулярного чемпионата хоккеисты с Бруклина сумели отвоевать 42 очка. Сейчас они опустились на второе место в рейтинге Западного дивизиона.
С 1 по 14 марта «Айлендерс» провели продолжительную серию из девяти побед подряд. Она началась с домашней игры против «Питтсбурга» (2:0).
Затем в основное время «островитяне» взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1) и «Баффало» (5:2; 5:2; 5:2). А 10 марта была победа над «Бостоном» по буллитам (2:1 Б).
В следующих встречах подопечные Барри Троца прибили «Нью-Джерси» (5:3; 3:2; 3:2 Б). В последнем матче «Айлендерс» потерпели первое за долгое время поражение, влетев «Вашингтону» (1:3).
«Филадельфия»
Филадельфийский клуб застрял на пятом месте в зачете Восточного дивизиона. Сейчас на его счету имеется 31 очко, добытое в 27 матчах «регулярки».
В недавних семи встречах «Филадельфия» одержала всего 2 победы. Одна из них была оформлена в игре с последней командой дивизиона «Баффало» 10 марта (5:4 Б).
После матча с «Себс» «Филадельфия» в «Веллс Фарго Центре» принимала «Вашингтон». В двух поединках кряду подопечные Алена Виньо не смогли справиться с гостями из округа Колумбия (3:5; 4:5).
Затем в «Мэдисон Сквер Гарден» «летчики» дважды сыграли с «Рейнджерс». В первом матче «Филадельфия» вырвала победу (5:4 ОТ). А во второй дуэли ее просто втоптали в лед (0:9).
Прогноз
На победу «Айлендерс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.38, а на победу «Филадельфии» — 2.80.
Сейчас у «Филадельфии» все плохо. Команда очень часто остается без очков, а в последней игре она и вовсе была раздавлена.
А коллектив Барри Троца только в недавнем матче впервые проиграл за 10 поединков. «Айлс» сейчас мощно тащат свою кампанию и хромающая «Филадельфия» не будет для них преградой. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче за 1.75.